Генпрокурор знаходиться у відрядженні - Сарган

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Генпрокурор Юрій Луценко наразі перебуває у відрядженні. Про це BBC Україна повідомила речниця пана Луценко Лариса Сарган.

"Графік Генпрокурора формується на день-два, а то і на тиждень наперед. Враховуючи його роботу в комітетах протягом минулого тижня, накопичилася робота, яку далі відкладати було неможливо", - пояснила вона.

Спікер парламенту Андрій Парубій зачитав документ, у якому генпрокурор зауважує, що прийде до Верховної Ради о 16:00.

У Верховній Раді чекають Юрія Луценка для розгляду п'яти подань ГПУ про зняття недоторканності з депутатів парламенту.