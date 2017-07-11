Росія спростить отримання громадянства для українців

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Українцям, які нададуть у міністерство внутрішніх справ Росії заяву про відмову від ‎громадянства України, дозволять отримати російський паспорт у прискореному порядку. У ‎російському міністерстві заявили, що цей захід допоможе мільйону українців, які живуть в РФ.‎

Комітет російської Держдуми із держбудівництва і законодавства у вівторок схвалив для ‎прийняття у другому читанні поправок про додаткові пільги для громадян України, які хочуть ‎отримати громадянство Росії у спрощеному порядку.‎

Щоб отримати російський паспорт, їм потрібно буде надати у МВС Росії тільки письмову ‎заяву про відмову від українського громадянства.‎

Підтвердити відмову

Отримати громадянство Росії можна у звичайному і у прискореному порядку. У звичайному ‎порядку у заявника має бути дозвіл на проживання у Росії, і він має прожити в країні не ‎менше п'яти років.‎

У прискореному режимі отримати російський паспорт можуть так звані "носії мови", які ‎живуть в Росії і відмовилися від громадянства іншої держави. У цьому випадку вони мають ‎надати російському відомству документ, який підтверджує відмову.‎

При цьому відмовлятися від рідного громадянства, за російським законодавством, ‎необов'язково, якщо «відмова неможлива через незалежні від особи прични".‎

У комітеті Держдуми заявили, що отримання документу про відмову від попереднього ‎громадянства стало проблемою для українців, які проживають на території РФ.‎

За словами членів комітету, зараз громадяни України стикаються з тим, що українські ‎органи влади нібито не видають їм довідки, які підтверджують звернення про відмову від ‎громадянства.‎

Згідно з законодавчими поправками, українцям тепер не треба буде чекати відповіді від ‎українських органів влади, достатньо буде тільки написати в Росії заяву про відмову від ‎громадянства, нотаріально завірити її і віднести до МВС Росії.‎

При цьому громадян інших країн такий порядок не торкнеться.‎

Квитанція

Керівник головного управління МВС РФ з питань міграції Ольга Кирилова повідомила на ‎засіданні комітету російської Держдуми, що наразі близько мільйона людей не можуть ‎отримати довідку про відмову від українського громадянства.‎

З них 450 тисяч звернулися за статусом тимчасового проживання. А інші не можуть ‎отримати громадянство, тому що або у них немає можливості довести статус "носія мови", ‎зібравши дані про родичів, або регіони не виділили квоту.‎

В цілому статистика щодо кількості громадян України, які зіткнулися з цією проблемою, ‎плаваюча, заявив глава комітету Павло Крашенінніков.‎

‎"У Ростовській області нам повідомили, що у них сотні тисяч громадян не можуть отримати ‎довідки про відмову від українського громадянства. Але вести таку статистику складно, тому ‎що фіксувати всіх неможливо", - пояснив Крашенінніков.‎

Депутат Сергій Іванов (ЛДПР) спитав у представника МВС Росії, як вони будуть контролювати те, ‎що після надання українцями заяви про відмову від громадянства, вони його реально ‎відправлять в Україну. Представник МВС РФ повідомила, що відомство просить надати ‎квитанцію про відправку звернення.‎

Поправка для українців доповнить законопроект про позбавлення громадянства за тероризм ‎і екстремізм. Його в кінці квітня внесли спікер Держдуми В'ячеслав Володін і лідери всіх ‎фракцій після теракту у метро в Санкт-Петербурзі.‎

Депутати запропонували скасовувати рішення про видачу російського громадянства у ‎випадках, коли люди, які його отримують, порушують узяте на себе зобов'язання ‎дотримуватися Конституції і законів України.‎

Законопроект також зобов'яже складати присягу при отриманні російського громадянства. ‎Процедуру складання присяги визначить президент, повідомив Крашенінніков. Документ ‎мають ухвалити в другому читанні 12 липня, закон, як очікується, набуде чинності з 1 ‎вересня.‎‎