Росія спростить отримання громадянства для українців
Українцям, які нададуть у міністерство внутрішніх справ Росії заяву про відмову від громадянства України, дозволять отримати російський паспорт у прискореному порядку. У російському міністерстві заявили, що цей захід допоможе мільйону українців, які живуть в РФ.
Комітет російської Держдуми із держбудівництва і законодавства у вівторок схвалив для прийняття у другому читанні поправок про додаткові пільги для громадян України, які хочуть отримати громадянство Росії у спрощеному порядку.
Щоб отримати російський паспорт, їм потрібно буде надати у МВС Росії тільки письмову заяву про відмову від українського громадянства.
Підтвердити відмову
Отримати громадянство Росії можна у звичайному і у прискореному порядку. У звичайному порядку у заявника має бути дозвіл на проживання у Росії, і він має прожити в країні не менше п'яти років.
У прискореному режимі отримати російський паспорт можуть так звані "носії мови", які живуть в Росії і відмовилися від громадянства іншої держави. У цьому випадку вони мають надати російському відомству документ, який підтверджує відмову.
При цьому відмовлятися від рідного громадянства, за російським законодавством, необов'язково, якщо «відмова неможлива через незалежні від особи прични".
У комітеті Держдуми заявили, що отримання документу про відмову від попереднього громадянства стало проблемою для українців, які проживають на території РФ.
За словами членів комітету, зараз громадяни України стикаються з тим, що українські органи влади нібито не видають їм довідки, які підтверджують звернення про відмову від громадянства.
Згідно з законодавчими поправками, українцям тепер не треба буде чекати відповіді від українських органів влади, достатньо буде тільки написати в Росії заяву про відмову від громадянства, нотаріально завірити її і віднести до МВС Росії.
При цьому громадян інших країн такий порядок не торкнеться.
Квитанція
Керівник головного управління МВС РФ з питань міграції Ольга Кирилова повідомила на засіданні комітету російської Держдуми, що наразі близько мільйона людей не можуть отримати довідку про відмову від українського громадянства.
З них 450 тисяч звернулися за статусом тимчасового проживання. А інші не можуть отримати громадянство, тому що або у них немає можливості довести статус "носія мови", зібравши дані про родичів, або регіони не виділили квоту.
В цілому статистика щодо кількості громадян України, які зіткнулися з цією проблемою, плаваюча, заявив глава комітету Павло Крашенінніков.
"У Ростовській області нам повідомили, що у них сотні тисяч громадян не можуть отримати довідки про відмову від українського громадянства. Але вести таку статистику складно, тому що фіксувати всіх неможливо", - пояснив Крашенінніков.
Депутат Сергій Іванов (ЛДПР) спитав у представника МВС Росії, як вони будуть контролювати те, що після надання українцями заяви про відмову від громадянства, вони його реально відправлять в Україну. Представник МВС РФ повідомила, що відомство просить надати квитанцію про відправку звернення.
Поправка для українців доповнить законопроект про позбавлення громадянства за тероризм і екстремізм. Його в кінці квітня внесли спікер Держдуми В'ячеслав Володін і лідери всіх фракцій після теракту у метро в Санкт-Петербурзі.
Депутати запропонували скасовувати рішення про видачу російського громадянства у випадках, коли люди, які його отримують, порушують узяте на себе зобов'язання дотримуватися Конституції і законів України.
Законопроект також зобов'яже складати присягу при отриманні російського громадянства. Процедуру складання присяги визначить президент, повідомив Крашенінніков. Документ мають ухвалити в другому читанні 12 липня, закон, як очікується, набуде чинності з 1 вересня.