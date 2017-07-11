У Європі за рік 35 людей померли від кору

Копирайт изображения SPL Image caption Смерті від кору зафіксовано в Румунії, Італії, Німеччині та Португалії

В Європі за рік від кору померли 35 людей, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Смерть, якій можна запобігти за допомогою вакцинації, в організації називають "неприйнятною трагедією".

Останнім від цієї хвороби загинув 6-річний хлопчик в Італії. У країні зареєстровано понад 3,3 тис. випадків кору.

Найбільша кількість смертельних випадків - 31 - зафіксовано в Румунії. Однак з червня 2016 року смерті від кору реєстрували також у Німеччині та Португалії.

Д-р Жужанна Якаб, регіональний директор ВООЗ у Європі, заявила, що "будь-яка смерть або інвалідність, спричинені цією хворобою, якій можна запобігти, є неприйнятною трагедією".

За її словами, у ВООЗ дуже стурбовані тим, що за наявності безпечної і доступної вакцини від кору, ця хвороба продовжує лишатися головною причиною дитячої смертності, зокрема й у Європі.

"Я закликаю всі ендемічні країни вжити невідкладних заходів для припинення поширення кору в межах своїх кордонів, і всі країни, які вже цього досягли, зберігати пильність та підтримувати високий рівень імунізації", - додала пані Якаб.

Кір високозаразний, але вакцинація 95% населення має запобігти його поширенню.

У Німеччині розглядають можливість впровадження більш жорсткого закону щодо щеплення.

А в італійському уряді намагаються забезпечити вакцинацію дітей від 12 поширених хвороб, перш ніж вони зможуть піти до державних шкіл.

Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні пов'язав зменшення вакцинації з "поширенням антинаукових теорій".

Зокрема, продовжує панувати хибне переконання, що щеплення від кору, паротиту та краснухи викликають аутизм, незважаючи на те, що такі твердження були спростовані, а лікаря, який їх зробив, позбавили ліцензії.

Що таке кір?