У Європі за рік 35 людей померли від кору
В Європі за рік від кору померли 35 людей, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.
Смерть, якій можна запобігти за допомогою вакцинації, в організації називають "неприйнятною трагедією".
Останнім від цієї хвороби загинув 6-річний хлопчик в Італії. У країні зареєстровано понад 3,3 тис. випадків кору.
Найбільша кількість смертельних випадків - 31 - зафіксовано в Румунії. Однак з червня 2016 року смерті від кору реєстрували також у Німеччині та Португалії.
Д-р Жужанна Якаб, регіональний директор ВООЗ у Європі, заявила, що "будь-яка смерть або інвалідність, спричинені цією хворобою, якій можна запобігти, є неприйнятною трагедією".
За її словами, у ВООЗ дуже стурбовані тим, що за наявності безпечної і доступної вакцини від кору, ця хвороба продовжує лишатися головною причиною дитячої смертності, зокрема й у Європі.
"Я закликаю всі ендемічні країни вжити невідкладних заходів для припинення поширення кору в межах своїх кордонів, і всі країни, які вже цього досягли, зберігати пильність та підтримувати високий рівень імунізації", - додала пані Якаб.
Кір високозаразний, але вакцинація 95% населення має запобігти його поширенню.
У Німеччині розглядають можливість впровадження більш жорсткого закону щодо щеплення.
А в італійському уряді намагаються забезпечити вакцинацію дітей від 12 поширених хвороб, перш ніж вони зможуть піти до державних шкіл.
Прем'єр-міністр Італії Паоло Джентілоні пов'язав зменшення вакцинації з "поширенням антинаукових теорій".
Зокрема, продовжує панувати хибне переконання, що щеплення від кору, паротиту та краснухи викликають аутизм, незважаючи на те, що такі твердження були спростовані, а лікаря, який їх зробив, позбавили ліцензії.
Що таке кір?
- Невакциновані маленькі діти мають найвищий ризик розвитку кору та його ускладнень, включно зі смертю
- Кір поширюється через прямий контакт та повітряно-крапельним шляхом через кашель і чхання
- Вірус залишається активним та заразним на інфікованих поверхнях протягом двох годин
- Перші ознаки інфекції - це, як правило, висока температура і симптоми, схожі на застуду - наприклад, нежить
- Також можуть з'являтися невеликі білі плями у ротовій порожнині
- Через кілька днів з'являються висипання, як правило на обличчі та шиї, які потім поширюються на тіло і кінцівки
- Інфікована людина є заразною для інших за чотири дні до появили висипань на шкірі і ще чотири дні після
- Від хвороби немає ліків, але їй можна запобігти за допомогою двох вакцинацій