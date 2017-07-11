Біометричний контроль поки не вводитимуть для непідконтрольних районів Донбасу та Криму

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Збір біометричних даних, який планують ввести для всіх іноземців, що в'їжджають в Україну, не запроваджуватимуть для людей з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" та з Криму. Про це ВВС Україна розповів речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

"Технічні аспекти контролю на цьому напрямку ще будуть обговорюватися. Але зараз мова йде про іноземців, які в'їжджають в Україну", - розповіли у Держприкордонслужбі.

"На території Донецької і Луганської областей знаходяться громадяни України, які в силу обставин фактично опинилися під окупацією. Але вони українські громадяни, це не іноземці. Тому, принаймні, на сьогодні це рішення на них не поширюється", - наголосив Олег Слободян.

Він додав, що аналогічною є і ситуація для адмінмежі з Кримом.

За словами пана Слободяна, наразі є всі можливості запровадити біометричний контроль при в'їзді в Україну для іноземців з початку 2018 року. Як і систему попередньої реєстрації для росіян.

"За відповідного фінансування обидві системи запрацюють своєчасно", - каже речник Держприкордонслужби.

Раніше про плани запровадити біометричний контроль для іноземців заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Він пояснив таке рішення міжнародними загрозами, які надходять, зокрема, від Росії.

У РФ таке рішення вже розкритикували й розповіли про можливі дзеркальні дії у відповідь.