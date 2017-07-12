В АТО знову втрати - загинув військовий

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Штаб АТО повідомляє про одного загиблого українського військовослужбовця зранку середи.

"Сьогодні зранку, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі Зайцевого (ОТУ "Донецьк") було важко поранено військовослужбовця Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

"Від чисельних вогнепальних поранень, несумісних з життям, український військовослужбовець помер у Центральній районній лікарні міста Бахмут", - додають у прес-центрі штабу.

Раніше там повідомляли, що за минулу добу на Донбасі був поранений один боєць АТО.