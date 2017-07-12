Китай облаштовує першу військову базу за кордоном

Копирайт изображения China News Service Image caption База знаходитиметься у східноафриканській країні Джибуті

У середу китайські кораблі з військовими на борту вирушили до Джибуті в Африці, щоб облаштувати там першу військову базу Китаю за кордоном. Про це повідомляє китайська державна агенція новин Сіньхуа.

У Пекіні стверджують, що базу використовуватимуть для миротворчих місій та гуманітарної допомоги в Африці та Західній Азії.

Також вона відіграватиме роль у військовому співробітництві, військово-морських навчаннях та рятувальних операціях, додають у Сіньхуа.

Скільки саме китайських кораблів та військових вирушило до Джибуті, не уточнюють.

Джибуті - невелика країна на півночі Африканського Рогу, що знаходиться біля жвавих морських шляхів у Червоному морі та Аденській затоці. Держава вважається стабільною як для регіону.

Тут вже є військові бази США, Японії і Франції.

Облаштування у Джибуті китайської бази розглядається спостерігачами як намагання Пекіна затвредити власну військову присутність у регіоні.

Водночас державні китайські медіа стверджують, що Пекін переслідує виключно безпекові цілі.

За останні роки Китай збільшив обсяги інвестицій до африканських країн, а також активно розбудовував свої збройні сили.