Трамп: ми дуже добре порозумілися з Путіним

Копирайт изображения AFP Image caption Путін і Трамп більше двох годин спілкувалися під час саміту G20 у Гамбурзі 7 липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже добре порозумівся" з російським колегою Володимиром Путіним.

Минулого тижня вони зустрічалися на полях саміту "Великої двадцятки" в Гамбурзі.

"Люди говорили: ой, вони не поладанають. І хто це говорить? Я думаю, що ми дуже, дуже добре порозумілися, - розповів Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу CBN. - Ми дуже сильна ядерна держава, і вони теж. Немає ніякого сенсу нам не мати взагалі ніяких відносин".

Як приклад вдалої співпраці Вашингтона з Москвою Дональд Трамп згадав про нещодавно запроваджене перемир'я на південному заході Сирії.

Перемога Клінтон

Водночас пан Трамп заявив, що, на його думку, на виборах президента США Володимир Путін більше хотів перемоги його суперниці від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

"Чому? Якби Гілларі перемогла, то наша армія була б знищена", - пояснив Дональд Трамп.

"Наші енергоносії були б значно дорожчими. Ось що Путіну не подобається у мені. І ось чому я запитую: з чого б йому надавати мені перевагу?" - додав американський президент.

ФБР та Конгрес наразі проводять розслідування ймовірного втручання Росії у президентські вибори США з метою підтримки Дональда Трампа.

Сам Трамп заперечує, що йому що-небудь було відомо про це, а Москва відкидає сам факт втручання.