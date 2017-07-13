Блискавка вбила трьох людей на Черкащині

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Троє людей загинуло внаслідок удару блискавки у поле на Черкащині, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Інцидент трапився напередодні біля села Кузьмина Гребля Христинівського району Черкащини.

Люди збирали овочі на полі, коли почалася негода.

Внаслідок удару блискавки дві особи загинули на місці.

Третій чоловік отримав значні ушкодження і надвечір помер у лікарні.

Поради ДСНС

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Рятувальники нагадують правила безпеки під час грози:

не виходити з будинку, закрити вікна, двері й димарі, поклопотатися, щоб у приміщенні не було протягу, який може привернути кулеподібну блискавку, подалі триматися від електропроводки, антен, вікон, дверей;

не топити піч, оскільки дим, що виходить з труби, має високу електропровідність;

відключити від мережі радіо і телевізори, не користуватися електроприладами і телефоном (особливо важливо для сільської місцевості);

при пошуку укриття віддавати перевагу житловому будинку або іншій споруді, захищеній блискавковідводом;

негайно вимкнути мобільні телефони;

не знаходитися на підвищеннях і відкритих незахищених місцях, поблизу металевих або сітчастих огорож, заземлення блискавковідводу;

на відкритому просторі краще присісти у суху яму чи траншею - тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. Не можна лягати на землю, бо тим самим збільшується площа ураження розрядом;

якщо гроза застала у лісі, необхідно сховатися на ділянці з низькорослими деревами. Не можна ховатися під високими деревами, особливо соснами, дубами тополями, краще знаходитися на відстані 30 м від окремого високого дерева. Треба звертати увагу, чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою, розщеплених - у такому разі краще триматися від цього місця подалі ;

ймовірність влучання блискавки у конкретне дерево прямо пропорційна його висоті;

під час грози не можна знаходитися на воді й біля неї - купатися, ловити рибу, необхідно подалі відійти від берега;

під час грози не слід займатися спортом на відкритому повітрі, адже піт і швидкий рух "притягує" блискавку;

не слід пересуватися під час гроз на велосипеді або мотоциклі - негоду потрібно перечекати на відстані мінімум 30 м від них;

водночас не варто виходити з автомобіля - потрібно закрити вікна і опустити автомобільну антену, але їхати під час грози на автомобілі не рекомендується;

якщо виникне кулеподібна блискавка, то слід зберігати спокій і не рухатися чи тікати. Не можна наближатися до неї чи торкатися її чим-небудь, оскільки може відбутися вибух.

Наприкінці червня від ударів блискавок в Україні загинуло четверо людей, зокрема троє дітей. Ще двом особам вдалося вижити.