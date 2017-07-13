У Києві пройде кампанія з закликами звільнити Олега Сенцова
У четвер у Києві пройде кампанія з закликами до Росії звільнити ув'язненого режисера Олега Сенцова. 13 липня йому виповнюється 41 рік.
Кампанію організовує Міністерство закордонних справ України.
Воно закликає сфотографуватися з інсталяцією на честь режисера, встановленою у будівлі МЗС у Києві, та опублікувати фото у соцмережах з хештегом #FreeSentsov.
Сама інсталяція має назву Freedom - це режисерське крісло з табличкою, на якій містяться заклики українською та англійською мовами звільнити кінорежисера: "Олег Сенцов є митцем і має сидіти на цьому стільці, а не в російській в'язниці".
А президент України Петро Порошенко написав у Facebook, що через дипломатів передав Олегу Сенцову книгу спогадів радянського дисидента Андрія Сахарова.
"Дорогий Олеже, Україна разом з усім світом продовжить боротися за Вашу свободу", - наголосив глава держави.
Звернення до російської газети
"Звертаюся до "Нової газети", яка ці дні щодня друкує звернення матері військового злочинця Агєєва. Надрукуйте звернення мами режисера Сенцова - з проханням звільнити її сина", - написала у Facebook віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко
"Він не воював проти інших країн і нікого не вбивав. Він був на своїй, кримській землі. Його "вина" тільки в тому, що він - українець! Вимагаємо від президента Путіна негайно звільнити Олега Сенцова! І всіх інших українців", - додала пані Геращенко.
Напередодні матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон українських військових у Луганській області, попросила президента України Петра Порошенка звільнити її сина. Звернення Світлани Агєєвої опублікувала російська "Новая газета".
"Шановний пане президенте! Я б хотіла звернутися до вас із проханням про помилування мого сина і дуже б хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним чи хоча б на те, щоб дозволили передати йому мій відео-лист", - каже жінка у відео, опублікованому на YouTube.
Міноборони Росії заперечує, що Агєєв був їхнім кадровим військовим
Засуджений у Росії
Кримського режисера Олега Сенцова у Росії засудили до 20 років в'язниці за звинуваченням в організації терористичного угрупування на півострові.
Разом з ним 10-річний термін ув'язнення отримав інший кримчанин Олександр Кольченко.
Обоє не визнають свою вину і звинувачують російський суд у політичному переслідуванні.
Восени 2016 року Росія відмовилася передати Олега Сенцова Україні на запит українського Міністерства юстиції.
У РФ вважають, що режисер є російським громадянином - 18 березня 2014 року усіх громадян України, що мешкали в Криму, автоматично оголосили громадянами Росії.
Сам Олег Сенцов наполягає, що має лише український паспорт.