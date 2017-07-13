У Києві пройде кампанія з закликами звільнити Олега Сенцова

Копирайт изображения Укрінформ Image caption В Україні періодично проходять акції з закликами до російської влади звільнити режисера Олега Сенцова з в'язниці. На фото - одна з таких акцій, що пройшла у травні на Хрещатику

У четвер у Києві пройде кампанія з закликами до Росії звільнити ув'язненого режисера Олега Сенцова. 13 липня йому виповнюється 41 рік.

Кампанію організовує Міністерство закордонних справ України.

Воно закликає сфотографуватися з інсталяцією на честь режисера, встановленою у будівлі МЗС у Києві, та опублікувати фото у соцмережах з хештегом #FreeSentsov.

Сама інсталяція має назву Freedom - це режисерське крісло з табличкою, на якій містяться заклики українською та англійською мовами звільнити кінорежисера: "Олег Сенцов є митцем і має сидіти на цьому стільці, а не в російській в'язниці".

Копирайт изображения МЗС України Image caption Інсталяція Freedom встановлена на одному з поверхів МЗС України

А президент України Петро Порошенко написав у Facebook, що через дипломатів передав Олегу Сенцову книгу спогадів радянського дисидента Андрія Сахарова.

"Дорогий Олеже, Україна разом з усім світом продовжить боротися за Вашу свободу", - наголосив глава держави.

Звернення до російської газети

"Звертаюся до "Нової газети", яка ці дні щодня друкує звернення матері військового злочинця Агєєва. Надрукуйте звернення мами режисера Сенцова - з проханням звільнити її сина", - написала у Facebook віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко

"Він не воював проти інших країн і нікого не вбивав. Він був на своїй, кримській землі. Його "вина" тільки в тому, що він - українець! Вимагаємо від президента Путіна негайно звільнити Олега Сенцова! І всіх інших українців", - додала пані Геращенко.

Image caption У четвер кілька десятків активістів у Києві проводять акцію-нагадування про українців, ув'язнених в Росії

Напередодні матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон українських військових у ‎Луганській області, попросила президента України Петра Порошенка звільнити її сина. Звернення Світлани Агєєвої опублікувала російська "Новая газета".

Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Міноборони Росії заперечує, що Агєєв був їхнім кадровим військовим

"Шановний пане президенте! Я б хотіла звернутися до вас із проханням про ‎помилування мого сина і дуже б хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним чи ‎хоча б на те, щоб дозволили передати йому мій відео-лист", - каже жінка у відео, ‎опублікованому на YouTube.

Міноборони Росії заперечує, що Агєєв був їхнім кадровим військовим ‎

Засуджений у Росії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олег Сенцов під час суду у Росії

Кримського режисера Олега Сенцова у Росії засудили до 20 років в'язниці за звинуваченням в організації терористичного угрупування на півострові.

Разом з ним 10-річний термін ув'язнення отримав інший кримчанин Олександр Кольченко.

Обоє не визнають свою вину і звинувачують російський суд у політичному переслідуванні.

Восени 2016 року Росія відмовилася передати Олега Сенцова Україні на запит українського Міністерства юстиції.

У РФ вважають, що режисер є російським громадянином - 18 березня 2014 року усіх громадян України, що мешкали в Криму, автоматично оголосили громадянами Росії.

Сам Олег Сенцов наполягає, що має лише український паспорт.