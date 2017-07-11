Росія “готова видворити 30 дипломатів США” у відповідь на санкції

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Трамп і Путін тисли руки на G20

Росія готова видворити зі своєї території 30 дипломатів Сполучених Штатів у відповідь на санкції Вашингтона, заявляють російські урядовці.

Про ці міри повідомили джерела у міністерстві закордонних справ, пише газета "Известия". Інші російські чиновники нещодавно зробили схожі заяви.

У грудні минулого року адміністрація Барака Обами видворила з країни 35 російських дипломатів і закрили дві резиденції, якими користувалися представники російських розвідслужб.

США вжили цих заходів у відповідь на звинувачення Росії у втручанні в американські вибори президента.

На той час США вже застосували інші санкції проти Росії.

Барак Обама запровадив санкції проти Росії після того, як розвідка США звинуватила Росію у зламі комп'ютерів, щоб підірвати передвиборчу кампанію Гілларі Клінтон.

Під час зустрічі у Гамбурзі президент Росії Володимир Путін підняв питання антиросійських санкцій пана Обами, повідомили "Известия".

Напруга між Росією та США

У Сполучених Штатах триває розслідування щодо змови членів команди Дональда Трампа з Росією під час президентської кампанії минулого року.

Кремль заперечує факт втручання Росії у вибори в США.

Копирайт изображения EPA Image caption Резиденція російських спецслужб у Меріленді

Окрім видворення 35 російських дипломатів з Вашингтона та Сан-Франциско, адміністрація Обами наклала санкції на дев'ять юридичних та фізичних осіб, зокрема російські спецслужби ГРУ та ФСБ. США закрили резиденції російських спецслужб в Нью-Йорку та Меріленді.

Росія каже, що президент Трамп не представив "жодного плану врегулювання кризи" у відносинах між країнами, коли питання санкцій підняли на переговорах в Гамбурзі.

Російський дипломат анонімно повідомив "Известия", що у відповідь Росія готова забрати урядову дачу США у Срібному Бору в Москві та сховище у російській столиці.

Однак маєток Второва та англо-американську школу в Санкт-Петербурзі не чіпатимуть.

Росія виконає свої погрози, якщо заступнику міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим та заступнику міністра закордонних справ США Томасом Шенноном не вдасться досягти компромісу на зустрічі в Санкт-Петербурзі пізніше у липні, повідомляє "Известия".

США і їхні західні союзники також запровадили санкції проти Росії через ситуацію на сході України. У відповідь Росія заблокувала більшість імпортованих західних продуктів та напоїв.