Трамп-молодший виклав в мережу переписку щодо Росії

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Син президента США Дональд Трамп-молодший оприлюднив електронне листування, з якої випливає, що росіяни пропонували йому компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон.

Наразі ФБР і конгрес США розслідують можливе втручання Росії в президентську кампанію в Сполучених Штатах. Зокрема, вони намагаються вияснити, чи вступав хтось із членів команди Трампа в змову з Кремлем.

У листі до пана Трампа-молодшого, який він опублікував у своєму Twitter йдеться про те, що "королівський прокурор Росії" запропонував "надати для кампанії пана Трампа деякі офіційні документи та інформацію, що викрила би Гілларі Клінтон та її стосунки з Росією і була би дуже корисною вашому батьку".

Дональд Трамп-молодший відповів: "Якщо це дійсно те, про що ви говорите, мені це подобається".

У Росії немає королівського прокурора, але є генеральний прокурор.