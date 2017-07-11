Рада зняла недоторканність з Полякова

  • 11 липня 2017
Максим Поляков Копирайт изображения UNIAN

Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Максима Полякова із фракції "Народний фронт", однак не підтримала його арешт.

ГПУ його підозрює в отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

Сам пан Поляков заявив: "Чи вимагав я з когось кошти? - Ні".

Пан Луценко перед голосуванням звернувся до парламенту: "Спецназ НАБУ стомився, голосуйте подання на арешт".

Регламентний комітет вважає, що подання є законним, однак "є недостатньо вмотивованим".

"Це - макулатура, з юридичної точки зору"

Раніше парламент не зняв депутатську недоторканність із депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Генпрокурор України Юрій Луценко щодо цієї справи зазначив: "Тут об'єктивно - можна і потрібно сплатити податки. Або добровільно, або через суд".

Сам Андрій Лозовий заявив: "Це вже третє подання персонально на мене. Це - макулатура, з юридичної точки зору."

Депутат також звернуся до НАБУ, аби вони "перевірили недостовірні дані" у декларації пана Луценка.

Регламентний комітет розглянув подання на депутата Лозового і вважає, що подання є законним, однак "є недостатньо обґрунтованим".

Генеральна прокуратура України підозрює пана Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

Довгий "зловживав становищем"

Парламент уже зняв депутатську недоторканність і дав згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата групи "Воля народу" Олеся Довгого.

"За" проголосував 251 депутат.

Генпрокуратура підозрює Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем за часів його роботи у Київраді. За даними ГПУ, у період із 2007 по 2009 р.р. службові особи Київдержадміністрації і особисто секретар Київради Олесь Довгий забезпечили ухвалення міськрадою рішень про незаконну передачу понад тисячу гектарів землі столиці, у тому числі заказника "Жуків острів" у приватну власність, що завдало значних збитків державі.

У той же час, регламентний комітет парламенту вказав на "істотні недоліки у доказах".

Сам Олесь Довгий заявив: "Можу сказати одне: закон не переступав". Він також назвав "нікчемним з юридичної точки зору подання прокурора".

Луценко: "не вбивайте парламентаризм"

Цього дня Верховна Рада України не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і позбавлення депутатської недоторканності депутата фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Генпрокурор Юрій Луценко закликав депутатів повернутися до голосування за це подання і не відхиляти інших, оскільки це "вбиває парламентаризм".

"Ваше голосування вбиває парламентаризм. Не сумнівайтеся, я у вересні прийду знову із ще більшою кількістю подань", - заявив Юрій Луценко.

"Ви члени парламенту, а не члени клубу самооборони парламенту", - додав він.

Парламент має розглянути ще одне подання Генпрокуратури на Борислава Розенблата із фракції БПП.

Шосте подання - на Михайла Добкіна із фракції "Опозиційного блоку" - ще має розглянути регламентний комітет, засідання якого призначене на середу, 12 липня.

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