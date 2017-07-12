Турчинов розкритикував Раду через провал закону про кібербезпеку
Голова РНБО Олександр Турчинов звинуватив депутатів у "популізмі і демагогії" через провал голосування за законопроект про кібербезпеку.
Як повідомляє прес-служба пана Турчинова, голова РНБО обурився, що у вівторок проект закону "Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" навіть не був включений до порядку денного.
На його думку, "кібервійна є складовою гібридної агресії Росії", а протидіяти їй без законодавчого регулювання неможливо. За словами пана Турчинова, багато українських організацій досі не оговталися від кібератаки 27 червня.
Він відтак заявив, що депутати "які не голосували за захист власної країни, прикриваючи свої деструктивні дії та бізнес-інтереси пустим популізмом і демагогією, є співучасниками кіберагресії проти України".
Україна звинувачує Росію у тому, що вона причетна до кібератаки на підприємства та державні установи в Україні та в усьому світі, що почалася 27 червня, але Кремль заперечує це.