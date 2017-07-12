Турчинов розкритикував Раду через провал закону про кібербезпеку

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Голова РНБО Олександр Турчинов звинуватив депутатів у "популізмі і демагогії" через провал голосування за законопроект про кібербезпеку.‎

Як повідомляє прес-служба пана Турчинова, голова РНБО обурився, що у вівторок проект закону ‎‎"Щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері" навіть не був включений до ‎порядку денного.

На його думку, "кібервійна є складовою гібридної агресії Росії", а протидіяти їй без законодавчого ‎регулювання неможливо. За словами пана Турчинова, багато українських організацій досі не оговталися від кібератаки 27 червня. ‎

Він відтак заявив, що депутати "які не голосували за захист власної країни, прикриваючи свої деструктивні дії та ‎бізнес-інтереси пустим популізмом і демагогією, є співучасниками кіберагресії проти України".

Україна звинувачує Росію у тому, що вона причетна до кібератаки на підприємства ‎та державні установи в Україні та в усьому світі, що почалася 27 червня, але ‎Кремль заперечує це.‎