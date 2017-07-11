Верховна Рада зняла недоторканність із трьох депутатів

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11 липня парламент підтримав подання Генпрокуратури України на зняття недоторканності з трьох депутатів із п'яти запропонованих. Зняли - з парламентарів Розенблата, Полякова і Довгого. Залишили недоторканними Лозового і Дейдея.

Останнім голосували на зняття недоторканості з депутата від БПП Борислава Розенблата. "За" - 296 колег парламентаря.

Втім, Рада не підтримала затримання депутата і тримання під вартою.

Генпрокурор України Юрій Луценко перед голосуванням наголосив: "Закон повинен бути один для всіх. Це безпрецедентна корупційна подія, яка сколихнула не лише Україну" і закликав депутатів голосувати.

Сам пан Розенблат заявив: "Я хочу, щоб ви зняли депутатську недоторканність, аби доводити правоту в суді".

Водночас, регламентний комітет Верховної Ради визнав три подання на пана Розенблата обґрунтованими.

В діях пана Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів.

Луценко: "Спецназ НАБУ стомився, голосуйте подання на арешт".

Раніше Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Максима Полякова із фракції "Народний фронт", однак не підтримала його арешт.

Пан Луценко перед голосуванням звернувся до парламенту: "Спецназ НАБУ стомився, голосуйте подання на арешт".

Сам пан Поляков заявив: "Чи вимагав я з когось кошти? - Ні".

Регламентний комітет вважає, що подання є законним, однак "є недостатньо вмотивованим".

ГПУ його підозрює в отриманні коштів і лобіюванні інтересів іноземної компанії "Фуджейра", яка займається видобутком бурштину.

"Це - макулатура, з юридичної точки зору"

Раніше парламент не зняв депутатську недоторканність із депутата фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Генпрокурор України Юрій Луценко щодо цієї справи зазначив: "Тут об'єктивно - можна і потрібно сплатити податки. Або добровільно, або через суд".

Сам Андрій Лозовий заявив: "Це вже третє подання персонально на мене. Це - макулатура, з юридичної точки зору."

Депутат також звернуся до НАБУ, аби вони "перевірили недостовірні дані" у декларації пана Луценка.

Регламентний комітет розглянув подання на депутата Лозового і вважає, що подання є законним, однак "є недостатньо обґрунтованим".

Генеральна прокуратура України підозрює пана Лозового в ухиленні від сплати податків на суму понад 1,7 млн грн.

Довгий "зловживав становищем"

Найпершим позбавила депутатської недоторканності Верховна Рада 11 липня Олеся Довгого - парламентара групи "Воля народу".

А також - дала згоду на притягнення народного обранця до кримінальної відповідальності.

"За" проголосував 251 депутат.

Генпрокуратура підозрює Олеся Довгого у зловживанні службовим становищем за часів його роботи у Київраді. За даними ГПУ, у період із 2007 по 2009 р.р. службові особи Київдержадміністрації і особисто секретар Київради Олесь Довгий забезпечили ухвалення міськрадою рішень про незаконну передачу понад тисячу гектарів землі столиці, у тому числі заказника "Жуків острів" у приватну власність, що завдало значних збитків державі.

У той же час, регламентний комітет парламенту вказав на "істотні недоліки у доказах".

Сам Олесь Довгий заявив: "Можу сказати одне: закон не переступав". Він також назвав "нікчемним з юридичної точки зору подання прокурора".

Луценко: "не вбивайте парламентаризм"

Цього дня Верховна Рада України не дала згоди на притягнення до кримінальної відповідальності і позбавлення депутатської недоторканності депутата фракції "Народного фронту" Євгена Дейдея.

Генпрокурор Юрій Луценко закликав депутатів повернутися до голосування за це подання і не відхиляти інших, оскільки це "вбиває парламентаризм".

"Ваше голосування вбиває парламентаризм. Не сумнівайтеся, я у вересні прийду знову із ще більшою кількістю подань", - заявив Юрій Луценко.

"Ви члени парламенту, а не члени клубу самооборони парламенту", - додав він.

Парламент має розглянути ще одне подання Генпрокуратури на Михайла Добкіна із фракції "Опозиційного блоку". Однак, його ще має розглянути регламентний комітет, засідання якого призначене на середу, 12 липня.