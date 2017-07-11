МОК оголосив столиці літніх Олімпійських ігор 2024 і 2028

Копирайт изображения Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) затвердив Париж і Лос-Анджелес столицями літніх Оліпійськіх ігор 2024 і 2028 років. Однак, хто з них прийматиме Олімпіаду першим, оголосять лише у вересні.

На проведення Ігор 2024 і 2028 років також претендували Гамбург, Будапешт і Рим, але до остаточного списку увійшли лише Париж і Лос-Анджелес. Вони підтвердили свої заявки.

Париж і Лос-Анджелес мають самі домовитися про послідовність проведення Ігор. Остаточні вибори столиць пройдуть на 131-й сесії МОК у Лімі 13 вересня.

Обидва міста вже двічі ставали господарями Ігор: Париж приймав Олімпіади в 1900 і 1920 роках, Лос-Анджелес - в 1932 і 1984 році.

Найближчі літні Олімпійські ігри пройдуть в 2020 році в Токіо.