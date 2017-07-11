ЄСПЛ підтримав заборону на носіння паранджі в Бельгії
Європейський суд з прав людини визнав, що заборона на носіння паранджі у Бельгії не порушує положень Європейської конвенції.
Згідно з рішенням ЄСПЛ, заборона відповідає нормам демократичного суспільства і її можна розглядати як важливою "умовою спільного проживання", яка спрямована "на захист прав і свобод інших громадян".
До ЄСПЛ звернулися три жительки Бельгії, які наполягали на тому, що заборона носіння мусульманського одягу, який повністю закриває обличчя, порушує їхні права.
- У Баварії можуть заборонити паранджу в громадських місцях
- Австрія заборонить паранджу на все обличчя у громадських місцях
Обидві жінки відстоювали своє право з'являтися в громадських місцях в нікабі - мусульманському жіночому головному уборі, що закриває обличчя, але має прорізь навколо очей.
Одна з жінок, яка подала до суду, зізналася, що після заборони перестала носити паранджу через побоювання штрафу або в'язниці.
Інша жінка майже не виходила на вулицю, аби дотримуватися релігійних законів.