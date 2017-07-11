ЄСПЛ підтримав заборону на носіння паранджі в Бельгії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жінки відстоювали своє право з'являтися в громадських місцях в нікабі, який закриває обличчя, але має прорізь навколо очей

Європейський суд з прав людини визнав, що заборона на носіння паранджі у Бельгії не порушує положень Європейської конвенції.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, заборона відповідає нормам демократичного суспільства і її можна розглядати як важливою "умовою спільного проживання", яка спрямована "на захист прав і свобод інших громадян".

До ЄСПЛ звернулися три жительки Бельгії, які наполягали на тому, що заборона носіння мусульманського одягу, який повністю закриває обличчя, порушує їхні права.

Обидві жінки відстоювали своє право з'являтися в громадських місцях в нікабі - мусульманському жіночому головному уборі, що закриває обличчя, але має прорізь навколо очей.

Одна з жінок, яка подала до суду, зізналася, що після заборони перестала носити паранджу через побоювання штрафу або в'язниці.

Інша жінка майже не виходила на вулицю, аби дотримуватися релігійних законів.