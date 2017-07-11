На Трампа подали до суду за бан користувачів у Twitter

  • 11 липня 2017
Trump twitter Копирайт изображения Getty Images

Представники інституту Knight First Amendment, які займаються захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів у Twitter.

Позов подали від імені семи користувачів соцмережі, які стверджують, що пан Трамп забанив їх за критику на свою адресу і тому порушив першу поправку конституції США, повідомляє Reuters.

Підкреслюється, що аккаунт президента Трампа у Twitter є "публічним майданчиком для обговорення". Тому з нього не можна видаляти людей через їхні погляди чи переконання.

"Першу поправку можна застосувати до інтернет-форуму, як і до міських зборів, або відкритого засідання шкільних рад, - цитує заяву глави Knight First Amendment агентство Bloomberg. - Білий дім діє проти закону, коли виключає людей із цього обговорення, бо вони не згодні з президентом".

Представники інституту вимагають, аби суд визнав блокування користувачів антиконституційним, а також зобов'язав пана Трампа розблокувати доступ до його облікового запису та заплатити їхнім адвокатам.

Пан Трамп активно користується Twitter. Він завів аккаунт у соціальній мережі в 2009 році і відтоді написав у ньому понад 35 тисяч повідомлень. Зараз у пана Трампа понад 33 мільйона фоловерів.

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