На Трампа подали до суду за бан користувачів у Twitter

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Представники інституту Knight First Amendment, які займаються захистом свободи слова, подали до федерального суду Манхеттена позов щодо президента США Дональда Трампа за блокування користувачів у Twitter.

Позов подали від імені семи користувачів соцмережі, які стверджують, що пан Трамп забанив їх за критику на свою адресу і тому порушив першу поправку конституції США, повідомляє Reuters.

Підкреслюється, що аккаунт президента Трампа у Twitter є "публічним майданчиком для обговорення". Тому з нього не можна видаляти людей через їхні погляди чи переконання.

"Першу поправку можна застосувати до інтернет-форуму, як і до міських зборів, або відкритого засідання шкільних рад, - цитує заяву глави Knight First Amendment агентство Bloomberg. - Білий дім діє проти закону, коли виключає людей із цього обговорення, бо вони не згодні з президентом".

Представники інституту вимагають, аби суд визнав блокування користувачів антиконституційним, а також зобов'язав пана Трампа розблокувати доступ до його облікового запису та заплатити їхнім адвокатам.

Пан Трамп активно користується Twitter. Він завів аккаунт у соціальній мережі в 2009 році і відтоді написав у ньому понад 35 тисяч повідомлень. Зараз у пана Трампа понад 33 мільйона фоловерів.