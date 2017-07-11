“Бориспіль”: перемовини Ryanair та аеропорту були приречені

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Аеропорт "Бориспіль" на початку перемовин застерігав, що не зможе повністю задовольнити фінансові очікування Ryanаir. Про це йдеться в офіційній заяві аеропорту.

Умови ірландської авіакомпанії були невигідні аеропорту.

Для задоволення вимог Ryanair аеропорт зменшив ставку пасажирського збору з $17 до $13 для всіх авіакомпаній. За даними прес-служби, для аеропорту це означало недоотримання 360 млн. грн. щорічно. Водночас Ryanair очікував фіксації ставки у розмірі $7,5 за пасажира.

Окрім того, "Бориспіль" погоджувався надавати знижку 80% авіакомпанії, що гарантувала нарощування пасажиропотоку на конкретному напрямку та збільшення географії польотів.

Наприклад, за умовами аеропорту, "польоти до Лондона не могли підпадати під дію 80% знижки, оскільки за цим напрямком вже здійснюють польоти British Airlines та базовий перевізник аеропорту - МАУ", пояснюють у "Борисполі".

"Бориспіль" готовий до будь-якого аудиту переговорів із авіакомпанією Ryanair, а керівник аеропорту Павло Рябікін готовий нести відповідальність за свої рішення, йдеться в заяві.

Позиція МАУ

Авіакомпанія МАУ у свою чергу спростовує звинувачення щодо перешкоджання перевізнику Ryanair вийти на український ринок. Про це йдеться в заяві на офіційному сайті МАУ.

Раніше ірландська компанія звинуватила керівників "Борисполя" у лобізмі інтересів високотарифних перевізників, зокрема МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

"Це твердження не відповідає дійсності, оскільки авіакомпанія МАУ пропонує своїм пасажирам широкий діапазон цін, що починаються від 249 грн на внутрішній рейсах і 587 на міжнародних", - йдеться у заяві авіакомпанії.

У МАУ підкреслили, що авіаперевізник не є учасником перемовин між аеропортом "Бориспіль" та Ryanair, тому не може впливати на хід переговорів.

У понеділок авіакомпанія Ryanair заявила, що йде із України через недотримання раніше досягнутої угоди із міністерством інфраструктури України, посадовцями аеропорту "Бориспіль" та чинним директором Павлом Рябікіним.

У вівторок ввечері Ryanair почала відшкодовувати гроші за скасовані рейси з України.