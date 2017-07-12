Доба в АТО: 21 обстріл, один поранений
За минулу добу один український військовий був поранений, в АТО був 21 обстріл. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
Військовий отримав осколкове поранення внаслідок гранатометного обстрілу.
Збільшилась кількість обстрілів на луганському напрямку.
Після 18 години бойовики тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82 міліметрового міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем опинились українські військові у Новозванівці та Станиці Луганській.
На донецькому напрямку о 10 вечора бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка та по Авдіївці.
На маріупольському напрямку обстрілювали українські опорні пункти у Павлополі.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.