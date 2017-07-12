Доба в АТО: 21 обстріл, один поранений

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За минулу добу один український військовий був поранений, в АТО був 21 обстріл. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Військовий отримав осколкове поранення внаслідок гранатометного обстрілу.

Збільшилась кількість обстрілів на луганському напрямку.

Після 18 години бойовики тричі били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та 82 міліметрового міномету по Новоолександрівці. Також 10 мін випустили по Новотошківському. А близько 22 години під вогнем опинились українські військові у Новозванівці та Станиці Луганській.

На донецькому напрямку о 10 вечора бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів по шахті Бутівка та по Авдіївці.

На маріупольському напрямку обстрілювали українські опорні пункти у Павлополі.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.