Трамп-молодший: батько не знав про зустріч з юристом з Росії

Копирайт изображения Getty Images

Син президента США Дональда Трампа заявив, що не сказав батькові про свою зустріч з російським юристом, яка обіцяла допомогти Трампу з виборчою кампанією.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Дональд Трамп-молодший сказав, що зустріч була "ні про що", проте визнав, що йому слід було вчинити тоді інакше.

Раніше він опублікував серію електронних листів, з яких випливає, що він погодився на зустріч з юристом Наталією Весельницькою, яка, ймовірно, була пов'язана з Кремлем і мала у своєму розпорядженні певний компромат на Гілларі Клінтон.

В даний час ФБР і конгрес США розслідують можливе втручання Росії у президентську кампанію в Сполучених Штатах і намагаються зрозуміти, чи вступали члени команди Трампа у змову з Кремлем.

З моменту обрання президентом Трампа переслідують звинувачення в тому, що Москва намагалася саботувати кампанію Клінтон на його користь.

Він заперечує, що знав про це, а Росія не раз заперечувала звинувачення у втручанні у вибори.

На питання Fox News про те, чи знав його батько про те зустріч, Трамп-молодший відповів: "Ні. Вона була ні про що. Нічого там було розповідати".

"Я б навіть не згадав про це, якби ви не почали все це ялозити. Це були всього-на-всього 20 витрачених даремно хвилин",- додав він.

Копирайт изображения Reuters Image caption Зять Трампа Джаред Кушнер також був на зустрічі

Дональд Трамп-молодший, зять президента Джаред Кушнер та (на той момент) голова виборчого штабу Трампа Пол Манафорт зустрілися в "Трамп-тауер" з російським юристом Наталією Весельницькою в червні 2016 року.

Чому ця зустріч відбулася?

Трамп-молодший отримав електронного листа від британського піарника Роба Голдстоуна, який пообіцяв йому документи від Росії, що містять компромат на Гілларі Клінтон.

У цей час його батько був найбільш ймовірним кандидатом у президенти від Республіканської партії, який мав змагатися з кандидатом від демократів - Клінтон.

В одному з листів Голдстоун писав, що обіцяна інформація - "безумовно, конфіденційна і зачіпає найвищі рівні, але виходить з Росії в рамках підтримки російською владою пана Трампа".

Зустріч відбулася, але, як стверджує Трамп-молодший в інтерв'ю Fox News, жінка не сказала їм нічого, що мало б для них інтерес.

Про що ще Трамп-молодший розповів в цьому інтерв'ю?

"Озираючись назад, я б вчинив інакше, - сказав Дональд Трамп-молодший Fox News. - Це було до російської манії, до того, як це почали розкручувати в пресі. Для мене це був пошук інформації про політичного суперника, у них могло бути щось, можливо - реальний доказ речей, про які я чув".

Однак зустріч закінчилася нічим, стверджує Трамп-молодший, і розмова була не про Гілларі Клінтон.

За його словами, він не може відповідати за інформацію, яку йому прислали.

"Хтось надіслав мені листа. Я не можу нічого вдіяти з тим, що мені надсилають повідомлення. Я прочитав його, відповів, можливо, там було щось цікаве. Мені здається, це досить звичайна ситуація", - додав Трамп-молодший.

Якою була реакція на листування?

Президент Трамп виступив з короткою заявою на захист свого сина, назвавши його "першокласною людиною" і похвалив його за відкритість.

Голдстоун раніше заперечував, що йому було відомо про будь-яке втручання російської влади під час передвиборної кампанії.

Наталя Весельницька сказала, що не має зв'язків з Кремлем і ніколи не володіла інформацією, яка може завдати шкоди Хілларі Клінтон.

Республіканський сенатор Ліндсі Грем заявила, що опубліковані листи викликають "крайнє занепокоєння".

Найбільш високопоставлений демократ у сенатському комітеті з розвідки Адам Шифф заявив, що Трампу-молодшому і всім іншим учасникам зустрічі необхідно дати свідчення перед комітетом.