У Сирії загинув російський військовий радник

Копирайт изображения Reuters Image caption Росія проводить військову операцію в Сирії з 30 вересня 2015 року

Російський військовий радник капітан Микола Афанасов загинув у сирійській провінції Хама в результаті мінометного обстрілу. Про це у вівторок повідомило міністерство оборони Росії.

"Микола Афанасов був у Сирійській Арабській Республіці у складі апарату російських військових радників, виконуючи завдання навчання особового складу підрозділів сирійських сухопутних військ", - йдеться в заяві російського військового відомства.

Росія проводить військову операцію в Сирії з 30 вересня 2015 року.

Офіційно Міноборони повідомляло про загибель 34 російських військових, включаючи Афанасова, за час сирійської кампанії.

Однак за даними ЗМІ, кількість загиблих в Сирії росіян може бути більша, оскільки частина з них брала участь в сирійському конфлікті як співробітники приватних військових компаній.