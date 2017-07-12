В "Укренерго" проходять обшуки
- 12 липня 2017
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У приміщенні держпідприємства "Укренерго" співробітники прокуратури проводять обшуки. Про це ВВС Україна повідомили у ГПУ.
Речниця генпрокуратури Лариса Сарган повідомила, що деталі нададуть по завершенні.
Директор з комунікацій "Укренерго" Михайло Бно-Айріян заявив, що "людей не пускають на робочі місця, держпідприємство паралізовано "всєвідящим оком "Генпрокуратури".
У якій справі проводять обшуки ні у ГПУ, ні у підприємстві не повідомляють.