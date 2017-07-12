У Києві відкриється саміт Україна-ЄС

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У середу, 12 липня, в Києві відкривається XIX саміт Україна - Європейський Союз.

Дводенна подія розпочнеться ввечері робочою вечерею лідерів ЄС з президентом України Петром Порошенком.

У складі делегації ЄС до Києва прибудуть президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.

У четвер, 13 липня, відбудеться пленарне засідання саміту, після якого Порошенко, Туск і Юнкер дадуть спільну прес-конференцію.

Рада Євросоюзу у вівторок, 11 липня, остаточно затвердила Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Прогнозується, що учасники саміту обговорять імплементацію угоди про асоціацію, хід реформ в Україні, а також ситуацію на Донбасі і в Криму.

Київська поліція посилює охорону громадського порядку в центрі міста.