Суд у справі Януковича продовжиться у серпні

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Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд кримінального провадження щодо усунутого президента Віктора Януковича у серпні.

Державний адвокат Віталій Мешечек взяв час на ознайомлення з матеріалами справи до 3 серпня.

Він заявив, що узгоджуватиме дії з Януковичем і його попередніми захисниками.

Янукович має брати участь в суді по відеоконференції, вважає його адвокат.

Державного адвоката Януковичу призначив Київський регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Віктора Януковича обвинувачують у держзраді, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Процес над Віктором Януковичем став можливим завдяки запровадженню в Україні тимчасового механізму заочного засудження громадян, які переховуються від слідства понад півроку. Верховна Рада відсторонила пана Януковича з посади 22 лютого 2014 року і невдовзі він втік до РФ.

Одним з головних доказів у справі є звернення пана Януковича до влади Росії 1 березня 2014 року щодо введення військ в Україну.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним і домагаються, аби було забезпечено відеозв'язок з ростовським судом РФ за процедурою міжнародної правової допомоги.

Захист Януковича вважає, що в Україні йому загрожує небезпека.