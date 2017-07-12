Нацгвадрдія: в АТО затримали росіянина з військовим квитком
Нацгвардійці затримали громадянина Росії на блокпосту поблизу Городища Луганської області. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
Росіянина затримали під час перевірки автомобіля Фольцваген. Він мав при собі військовий квиток Російської Федерації і паспорт РФ.
Також військові затримали чоловіка, який "за попередньою інформацією по базі проходить як бойовик ЛНР". Він їхав у автомобілі ВАЗ.
Затриманих, яких у Нацгвардії назвали підозрілими особами, передали до військової контррозвідки.
Наявність військового квитка означає, що людина проходить, або пройшла військову службу.
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Нещодавно українські військові взяли у полон в Луганській області російського військового Віктора Агєєва. Агєєв назвав себе службовцем військової частини 65246, розташованої в Новочеркаську. Міноборони РФ заперечує зв'язок з полоненим.