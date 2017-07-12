Нацбанк знайшов підозрілі операції у 22 банках
Нацбанк направив правоохоронцям листи з інформацією про підозрілі операції, які проводили клієнти 22 банків. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Йшлося про інформацію, яка стосувалася ризикових фінансових операцій з готівкою у значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України. Це може свідчити про виведення капіталів з країни, заявили у НБУ.
У першому півріччі 2017 року НБУ направив до правоохоронних органів 10 таких листів.
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У Нацбанку кажуть, що банки мають виявляти ризикові фінансові операції і встановлювати реальних власників юридичних осіб.
Валерія Гонтарєва, яка написала заяву про відставку з посади голови НБУ, заявляла раніше, що Нацбанк розпочав очищення банківської системи від "банків-мийок".
У січні 2014 року в Україні працювали 180 банків, на 1 лютого 2017 року їхня кількість скоротилася до 93.