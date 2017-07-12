Гігантський айсберг відколовся у Антарктиці
Один з найбільших зафіксованих в історії айсбергів відколовся у Антарктиці.
За оцінками, він має площу 6 тис. кв. км. Це приблизно половина Закарпатської області.
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Супутник США зафіксував у середу переміщення айсберга вздовж краю шельфового льодовика Ларсен-С.
Ця величезна брила льоду не посунеться далеко найближчим часом. Але за ним треба слідкувати. Течії і вітри можуть штовхнути його на північ Антарктиди, а це може заважати судноплавству.
Вчені чекали на це. Вони спостерігали за тріщиною у льоді більше десяти років.
Щоб зібрати якомога більше статистичних даних, вчені вимірювали майбутній айсберг вздовж і впоперек за допомогою космічного апарата "Кріосат".
Більша частина океанічних айсбергів ховається під водою. А верхівку, що стирчить над поверхнею, можна виміряти за допомогою спеціального радара-альтиметра, який є в розпорядженні Європейського космічного агентства (ESA).
На основі цих даних, середня товщина льодовика дорівнює приблизно 190 метрів, але є такі місця, де підводна частина сягає 210 метрів. Це означає, що над поверхнею води лід піднімається приблизно на 30 метрів.
За приблизними оцінками, об'єм цієї крижаної гори — 1 155 кубічних кілометрів.
На рух айсбергів впливають вітри та течії. Але у випадку Ларсена мають місце ще кілька факторів, оскільки він такий велетенський. І один з них — це гравітація.
Рівень води біля берегів Антарктиди приблизно на півметра вищий за рівень у центрі океану. Айсберг Ларсен може "зіслизнути" цим схилом униз, якщо тільки не зачепиться за океанське дно.
Біля берегів Антарктиди води мілкі, тож цілком імовірно, що айсберг, рухаючись і розвертаючись, прориє глибоченний жолоб в океанічному дні.
Існує імовірність, що айсберг просто застрягне на якомусь підвищенні рельєфу океанського дна.