Гігантський айсберг відколовся у Антарктиці

Копирайт изображения BAS Image caption В Антартиці зараз середина зими

Один з найбільших зафіксованих в історії айсбергів відколовся у Антарктиці.

За оцінками, він має площу 6 тис. кв. км. Це приблизно половина Закарпатської області.

Супутник США зафіксував у середу переміщення айсберга вздовж краю шельфового льодовика Ларсен-С.

Копирайт изображения ADRIAN LUCKMAN Image caption Льодовик Ларсена знаходиться біля узбережжя Антарктичного півострова і названий на честь норвезького полярника Карла Антона Ларсена

Ця величезна брила льоду не посунеться далеко найближчим часом. Але за ним треба слідкувати. Течії і вітри можуть штовхнути його на північ Антарктиди, а це може заважати судноплавству.

Вчені чекали на це. Вони спостерігали за тріщиною у льоді більше десяти років.

Щоб зібрати якомога більше статистичних даних, вчені вимірювали майбутній айсберг вздовж і впоперек за допомогою космічного апарата "Кріосат".

Копирайт изображения T.RONGE/AWI Image caption Великі айсберги треба пильнувати, бо вони можуть запливати на морські шляхи

Більша частина океанічних айсбергів ховається під водою. А верхівку, що стирчить над поверхнею, можна виміряти за допомогою спеціального радара-альтиметра, який є в розпорядженні Європейського космічного агентства (ESA).

Копирайт изображения NASA Image caption Так зруйнувався Larson B

На основі цих даних, середня товщина льодовика дорівнює приблизно 190 метрів, але є такі місця, де підводна частина сягає 210 метрів. Це означає, що над поверхнею води лід піднімається приблизно на 30 метрів.

За приблизними оцінками, об'єм цієї крижаної гори — 1 155 кубічних кілометрів.

Копирайт изображения ESA Image caption Шляхи дрейфування (позначені червоним) численних айсбергів довкола Антарктиди (позначена чорним)

На рух айсбергів впливають вітри та течії. Але у випадку Ларсена мають місце ще кілька факторів, оскільки він такий велетенський. І один з них — це гравітація.

Рівень води біля берегів Антарктиди приблизно на півметра вищий за рівень у центрі океану. Айсберг Ларсен може "зіслизнути" цим схилом униз, якщо тільки не зачепиться за океанське дно.

Копирайт изображения ATLAS OF SUBMARINE GLACIAL LANDFORMS Image caption Айсберги проривають глибокі канали в осадковій породі океану

Біля берегів Антарктиди води мілкі, тож цілком імовірно, що айсберг, рухаючись і розвертаючись, прориє глибоченний жолоб в океанічному дні.

Існує імовірність, що айсберг просто застрягне на якомусь підвищенні рельєфу океанського дна.