Почався прийом заяв на вступ до вишів

Image caption Цього року можна подавати сертифікати ЗНО 2017 і 2016 років

У середу, 12 липня, українські абітурієнти можуть почати подавати електронні заяви для вступу до вищих навчальних закладів.

Цього року вступники подають документи виключно в електронній формі. Подати заяви у паперовій формі можуть лише люди із дуже стислого переліку, опублікованого на сайті міністерства.

Електронну заяву та усі необхідні документи можна подати через особистий електронний кабінет на сайті ez.osvitavsim.org.ua

Реєстрація електронних кабінетів почалася 29 червня і триватиме до 18:00 25 липня.

Подати документи можна до 18:00 26 липня.

Водночас, абітурієнти, які повинні пройти творчі іспити або поступають не на підставі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, а іспитів - повинні подати заявки до 18:00 20 липня.

Цього року можна подавати сертифікати ЗНО 2017 і 2016 років.

Кожен абітурієнт може подати дев'ять заяв на чотири спеціальності.

"Це можуть бути як заяви до одного університету, так і дев'ять заяв у різні навчальні заклади. Ми обмежуємо не вишами, а спеціальностями, щоб діти профорієнтувалися і ретельніше обирали спеціальності, на яких хочуть навчатися", - раніше розповідала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

24 липня мають оголосити списки людей, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотами, а формування рейтингового списку вступників за результатами ЗНО триватиме до 1 серпня.

Зарахування на бюджет - до 7 серпня, на контракт - до 30 вересня.

Однією з основних особливостей цьогорічної вступної кампанії стануть коефіцієнти - регіональний, галузевий і сільський.

Докладніше на цю тему - у матеріалі ВВС Україна "Коефіцієнти та спецумови - особливості вступної кампанії-2017".