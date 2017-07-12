Супрун: правки депутатів повністю змінюють суть медреформи

Копирайт изображения UNIAN

Зміни, внесені до закону про медичну реформу, повністю змінюють її суть - про це заявила керівниця МОЗ Уляна Супрун.

За її словами, між першим та другим читанням до законопроекту №6327 запропонували 886 правок від 76 депутатів. Майже половину правок вже врахувала робоча група.

"На жаль, до законопроекту внесли ключові зміни, які скасували визнання міжнародних настанов лікування, вилучили дуже важливу частину про співоплату і пропонують передати усі кошти на первинну медицину знов через медичну субвенцію на розподіл чиновникам", - повідомила пані Супрун.

"Правки виглядають як саботаж того, що ми намагаємося робити", - також зазначила вона.

Правки виглядають як саботаж того, що ми намагаємося робити Уляна Супрун, МОЗ

Якщо фінансування за рахунок субвенцій залишать у проекті закону, МОЗ навіть не проситиме виносити його на голосування, додала виконувач обов'язків міністра.

Окрім того, профільний комітет з охорони здоров'я, за її словами, навмисно затягує розгляд правок, аби законопроект не потрапив до парламенту у четвер: "Ми не можемо дозволити, аби один комітет - дев'ять членів - вирішували долю 42 мільйонів людей".

"Зараз ми фактично є заручниками комітету, тому що якщо за сьогодні вони не зроблять свою роботу, законопроекти навіть не отримають шанс потрапити до парламенту", - додав Олександр Ябчанка із "Реанімаційного пакету реформ".

"Ми маємо бути готовими до того, що ключових реформ не буде", - наголосила пані Супрун.

На початку червня Верховна Рада у першому читанні підтримала урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, який дає початок медичній реформі в Україні.

При цьому, парламент не підтримав зміни до бюджету, необхідні для втілення реформи.

Пізніше у МОЗ вимагали повторного розгляду цього питання.

За і проти

Серед тих, хто підтримує медреформу в Україні - президент Петро Порошенко, "адже здоров'я нації прямо залежить від стану медицини", і прем'єр Володимир Гройсман, який очікує, що зміни допоможуть збільшити тривалість життя українців на сім років.

Напередодні підтримати реформу парламент закликали у Національному банку України.

"Пані Супрун - наш партнер, з яким ми запроваджуємо позитивні зміни в державному секторі", - заявив заступник голови НБУ Роман Борисенко.

За також виступають пацієнтські та інші громадські реформи.

Серед тих, хто проти - представники парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутати Опозиційного блоку, "Батьківщини", а також Радикальної партії.

Чи може реформа охорони здоров'я зробити людям гірше? Так, якщо вона погано підготовлена Ольга Богомолець, Комітет охорони здоров'я

"Чи може реформа охорони здоров'я зробити людям гірше? Так, якщо вона погано підготовлена", - вважає голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець.

Запропоновані МОЗ зміни передбачають перехід на міжнародні протоколи лікування, створення Національної служби здоров'я, запровадження принципу "гроші ідуть за пацієнтом" і державного гарантованого пакету послуг та ліків.

Згідно із задумом, держава гарантує повне покриття витрат на первинній (сімейні лікарі), екстреній (невідкладна допомога) та паліативній ланках. У випадках потреби спеціалізованих та високоспеціалізованих втручань пацієнтам пропонуватимуть співоплату, що фактично скасовує безкоштовну медицину в Україні.

У разі швидкого ухвалення необхідних законопроектів активна фаза реформи може початися з 1 січня наступного року, в інакшому випадку її доведеться відкласти на невизначений термін, кажуть у міністерстві.