Прокуратура просить довічне для обвинуваченого в убивстві Немцова

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Прокуратура вимагає засудити Заура Дадаєва, обвинуваченого в убивстві російського ‎опозиціонера Бориса Нємцова, до довічного позбавлення волі.‎

Для чотирьох інших обвинувачених прокуратура на засіданні Московського окружного ‎військового суду також вимагає тривалих термінів ув'язнення - від 23 до 17 років позбавлення ‎волі.‎

Раніше присяжні засідателі визнали усіх п'ятьох обвинувачених у справі про убивство Нємцова ‎винними. Тепер суддя має визначити, який вид покарання їм призначити.‎

Дату оголошення вироку суд поки не визначив.‎

Згідно із винесеним присяжними вердиктом, Заур Дадаєв пізно ввечері 27 лютого 2015 року ‎вистрілив у Бориса Нємцова щонайменше п'ять разів, а потім утік із місця злочину.‎

Присяжні також постановили, що в організації убивства - в тому числі у придбанні зброї і ‎боєприпасів, а також стеженні за Нємцовим - йому допомагали четверо інших підсудних і ще ‎один спільник - Баслан Шаванов, кримінальну справу проти якого закрили у зв'язку із його ‎загибеллю під час затримання 7 березня 2015 року.‎

Всі п'ятеро обвинувачених свою провину заперечують.‎