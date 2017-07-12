Прокуратура просить довічне для обвинуваченого в убивстві Немцова
Прокуратура вимагає засудити Заура Дадаєва, обвинуваченого в убивстві російського опозиціонера Бориса Нємцова, до довічного позбавлення волі.
Для чотирьох інших обвинувачених прокуратура на засіданні Московського окружного військового суду також вимагає тривалих термінів ув'язнення - від 23 до 17 років позбавлення волі.
Раніше присяжні засідателі визнали усіх п'ятьох обвинувачених у справі про убивство Нємцова винними. Тепер суддя має визначити, який вид покарання їм призначити.
Дату оголошення вироку суд поки не визначив.
Згідно із винесеним присяжними вердиктом, Заур Дадаєв пізно ввечері 27 лютого 2015 року вистрілив у Бориса Нємцова щонайменше п'ять разів, а потім утік із місця злочину.
Присяжні також постановили, що в організації убивства - в тому числі у придбанні зброї і боєприпасів, а також стеженні за Нємцовим - йому допомагали четверо інших підсудних і ще один спільник - Баслан Шаванов, кримінальну справу проти якого закрили у зв'язку із його загибеллю під час затримання 7 березня 2015 року.
Всі п'ятеро обвинувачених свою провину заперечують.