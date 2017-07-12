Порошенко ініціює створення міністерства у справах ветеранів

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Президент Порошенко просить Кабмін і Раду розглянути можливість ‎створення міністерства у справах ветеранів.‎

‎"Хочу звернутися до Верховної Ради і уряду з дорученням проаналізувати можливість ‎створення міністерства у справах ветеранів", - сказав він під час робочої поїздки у Суми.‎

За його словами, за період АТО на сході України у ній взяли участь 300 тисяч ‎українських військовослужбовців.

Раніше у міноборони повідомляли, що за три роки з початку ‎антитерористичної операції на Донбасі загинули 2,7 тисячі українських ‎військових і ще 9,9 тисяч були поранені.‎

При цьому загалом за роки АТО статус учасника бойових дій отримали майже ‎‎190 тис. військовослужбовців.‎‎