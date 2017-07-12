Порошенко ініціює створення міністерства у справах ветеранів
Президент Порошенко просить Кабмін і Раду розглянути можливість створення міністерства у справах ветеранів.
"Хочу звернутися до Верховної Ради і уряду з дорученням проаналізувати можливість створення міністерства у справах ветеранів", - сказав він під час робочої поїздки у Суми.
За його словами, за період АТО на сході України у ній взяли участь 300 тисяч українських військовослужбовців.
Раніше у міноборони повідомляли, що за три роки з початку антитерористичної операції на Донбасі загинули 2,7 тисячі українських військових і ще 9,9 тисяч були поранені.
При цьому загалом за роки АТО статус учасника бойових дій отримали майже 190 тис. військовослужбовців.