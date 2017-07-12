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Нацбанк виключає можливість повернення "Приватбанку", націоналізованого ‎регулятором у грудні, у власність Ігоря ‎Коломойського і Геннадія Боголюбова.‎

Про це заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила на робочому засіданні ‎комітету Верховної Ради.‎

‎"Позови, за якими оскаржується націоналізація, не можуть мати наслідком повернення ‎банку попереднім власникам", - заявила вона, наголосивши, що всі дії НБУ у цій ‎справі, "в тому числі у судах, є повністю послідовними, публічними, прозорими і ‎зрозумілими".‎

Вона заявила, що "Приватбанк" до націоналізації "був фінансовою пірамідою". ‎‎

"У банку до націоналізації не було ресурсів для повернення вкладів", - сказала пані ‎Рожкова.

"ПриватБанк" націоналізували 19 грудня після тривалих перемовин з власниками та спеціального засідання уряду та РНБО.

3 липня НБУ заявив, що держава змушена перейти до примусового стягнення боргів колишніх власників "ПриватБанку". 1 липня строк добровільної реструктуризації цих кредитів витік.

Водночас ГПУ, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялися розслідувати одразу кілька справ, пов'язаних із "Приватбанком".

Колишній головний акціонер банку Ігор Коломойський твердить, що переговори про реструктуризацію боргів ідуть згідно планів.‎