Приватбанк до націоналізації "був фінансовою пірамідою" - НБУ
Нацбанк виключає можливість повернення "Приватбанку", націоналізованого регулятором у грудні, у власність Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
Про це заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила на робочому засіданні комітету Верховної Ради.
"Позови, за якими оскаржується націоналізація, не можуть мати наслідком повернення банку попереднім власникам", - заявила вона, наголосивши, що всі дії НБУ у цій справі, "в тому числі у судах, є повністю послідовними, публічними, прозорими і зрозумілими".
Вона заявила, що "Приватбанк" до націоналізації "був фінансовою пірамідою".
"У банку до націоналізації не було ресурсів для повернення вкладів", - сказала пані Рожкова.
"ПриватБанк" націоналізували 19 грудня після тривалих перемовин з власниками та спеціального засідання уряду та РНБО.
3 липня НБУ заявив, що держава змушена перейти до примусового стягнення боргів колишніх власників "ПриватБанку". 1 липня строк добровільної реструктуризації цих кредитів витік.
Водночас ГПУ, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялися розслідувати одразу кілька справ, пов'язаних із "Приватбанком".
Колишній головний акціонер банку Ігор Коломойський твердить, що переговори про реструктуризацію боргів ідуть згідно планів.