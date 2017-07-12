Матір Агєєва просить Порошенка звільнити її сина
Матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон українських військових у Луганській області, просить президента Порошенка звільнити її сина. Ззвернення Світлани Агєєвої опублікувала російська "Новая газета".
"Шановний пане президенте! Я б хотіла звернутися до вас із прохання про помилування мого чина і дуже б хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним чи хоча б на те, щоб дозволили передати йому мій відео-лист", - каже вона у відео, опублікованому на YouTube.
За словами Світлани Агєєвої, "в сім'ї обговорювалася служба за контрактом (в російській армії. - Ред.)", але вона сама "досі не відає, як сталося, хто так вплинув на мою дитину, що він опинився в тих місцях (на Донбасі. - Ред.)".
На звернення уже відреагувала віце-спікерка Верховної Ради, уповноважена президента України з питань Донбасу Ірина Геращенко. Вона розкритикувала Світлану Агєєву.
"Прохання до "Новой газеты", яка друкує ці звернення матері Агєєва: будь ласка, порадьте цій жінці, яка ніколи до сьогодні не задумувалася , де іі син і чим займається, звернутися до Путіна з вимогою помилувати українців!" - написала Геращенко.
Віктора Агєєва затримали на Донбасі 27 червня.
В інтерв'ю, що вийшло на телеканалі "1+1" у неділю ввечері, Агєєв назвав себе службовцем військової частини 65246, розташованої в Новочеркаську.
Він розповів, що приїхав до Ростовської області в березні 2017 року, підписав контракт і був у своїй частині чотири дні, після чого його переправили до Луганської області.
Та міністерство оборони Росії виступило з запереченням того, що в Луганській області взяли у полон діючого російського військового. У відомстві заявили, що Агєєва звільнили у запас в травні минулого року, а на контрактній службі він не був.