Матір Агєєва просить Порошенка звільнити її сина

  • 12 липня 2017
Міноборони Росії заперечує, що Агєєв був їхнім кадровим військовим Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU
Image caption Міноборони Росії заперечує, що Агєєв був їхнім кадровим військовим

Матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон українських військових у ‎Луганській області, просить президента Порошенка звільнити її сина. Ззвернення Світлани Агєєвої опублікувала російська "Новая газета".‎

‎"Шановний пане президенте! Я б хотіла звернутися до вас із прохання про ‎помилування мого чина і дуже б хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним чи ‎хоча б на те, щоб дозволили передати йому мій відео-лист", - каже вона у відео, ‎опублікованому на YouTube.‎

За словами Світлани Агєєвої, "в сім'ї обговорювалася служба за контрактом (в ‎російській армії. - Ред.)", але вона сама "досі не відає, як сталося, хто так вплинув на ‎мою дитину, що він опинився в тих місцях (на Донбасі. - Ред.)". ‎

На звернення уже відреагувала віце-спікерка Верховної Ради, ‎уповноважена президента України з питань Донбасу Ірина Геращенко. ‎Вона розкритикувала Світлану Агєєву.‎

‎"Прохання до "Новой газеты", яка друкує ці звернення матері Агєєва: будь ласка, порадьте цій ‎жінці, яка ніколи до сьогодні не задумувалася , де іі син і чим займається, звернутися до Путіна ‎з вимогою помилувати українців!" - написала Геращенко.‎

Віктора Агєєва затримали на Донбасі 27 червня. ‎

В інтерв'ю, що вийшло на телеканалі "1+1" у неділю ввечері, Агєєв назвав себе ‎службовцем військової частини 65246, розташованої в Новочеркаську.‎

Він розповів, що приїхав до Ростовської області в березні 2017 року, підписав ‎контракт і був у своїй частині чотири дні, після чого його переправили до ‎Луганської області.‎

Та міністерство оборони Росії виступило з запереченням того, що в Луганській ‎області взяли у полон діючого російського військового. У відомстві заявили, що ‎Агєєва звільнили у запас в травні минулого року, а на контрактній службі він не ‎був.‎

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