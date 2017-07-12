Матір Агєєва просить Порошенка звільнити її сина

Копирайт изображения ODNOKLASSNIKI.RU Image caption Міноборони Росії заперечує, що Агєєв був їхнім кадровим військовим

Матір росіянина Віктора Агєєва, який потрапив у полон українських військових у ‎Луганській області, просить президента Порошенка звільнити її сина. Ззвернення Світлани Агєєвої опублікувала російська "Новая газета".‎

‎"Шановний пане президенте! Я б хотіла звернутися до вас із прохання про ‎помилування мого чина і дуже б хотіла отримати ваш дозвіл на побачення з ним чи ‎хоча б на те, щоб дозволили передати йому мій відео-лист", - каже вона у відео, ‎опублікованому на YouTube.‎

За словами Світлани Агєєвої, "в сім'ї обговорювалася служба за контрактом (в ‎російській армії. - Ред.)", але вона сама "досі не відає, як сталося, хто так вплинув на ‎мою дитину, що він опинився в тих місцях (на Донбасі. - Ред.)". ‎

На звернення уже відреагувала віце-спікерка Верховної Ради, ‎уповноважена президента України з питань Донбасу Ірина Геращенко. ‎Вона розкритикувала Світлану Агєєву.‎

‎"Прохання до "Новой газеты", яка друкує ці звернення матері Агєєва: будь ласка, порадьте цій ‎жінці, яка ніколи до сьогодні не задумувалася , де іі син і чим займається, звернутися до Путіна ‎з вимогою помилувати українців!" - написала Геращенко.‎

Віктора Агєєва затримали на Донбасі 27 червня. ‎

В інтерв'ю, що вийшло на телеканалі "1+1" у неділю ввечері, Агєєв назвав себе ‎службовцем військової частини 65246, розташованої в Новочеркаську.‎

Він розповів, що приїхав до Ростовської області в березні 2017 року, підписав ‎контракт і був у своїй частині чотири дні, після чого його переправили до ‎Луганської області.‎

Та міністерство оборони Росії виступило з запереченням того, що в Луганській ‎області взяли у полон діючого російського військового. У відомстві заявили, що ‎Агєєва звільнили у запас в травні минулого року, а на контрактній службі він не ‎був.‎