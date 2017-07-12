Кандидат в директори ФБР: розслідування про Росію - не "полювання на відьом"
Кандидат, запропонований президентом Дональдом Трампом на посаду директора ФБР, Крістофер Рей заявив, що розслідування бюро про втручання Росії в американські вибори - не "полювання на відьом".
Так він заперечив нещодавні заяви самого Дональда Трампа.
"Я не вважаю, що директор Мюллер (екс-директор ФБР, який очолює розслідування. - Ред.) полює на відьом", - заявив пан Рей на слуханнях у сенаті США.
Він заявив, що не буде "пропускати удари", якщо його призначать очолювати ФБР. "Хто думає, що я пропускатиму удари як директор ФБР, погано мене знає", - заявив він.
"Я ніколи не дозволю, щоб робота ФБР керувалася будь-чим іншим, окрім фактів, закону і неупередженого прагнення до справедливості. Крапка", - заявив Рей, додавши, що "прихильний підтримувати" роботу спеціального розслідування про втручання Росії у вибори в США, яке очолює Роберт Мюллер.
Президент Трамп звільнив попереднього директора Джеймса Комі на початку травня.
Джеймс Комі після звільнення заявив, що пан Трамп вимагав від нього присягу на вірність, яку той відмовився давати.
Відтак на слуханнях у сенаті його можливий наступник Рей заявив: "Я вірний конституції, верховенству права і місії ФБР. І ніхто ніколи упродовж цього процесу не просив мене ні про яку присягу на вірність, і я достобіса впевнений, що не запропонує".
На запитання, якщо президент колись попросить зробити його щось незаконне, Рей відповів: "Я спершу спробую відговорити його від цього, а якщо мені не вдасться, я піду у відставку".
Розслідування
У травні з посади керівника ФБР був звільнений Джеймс Комі, при якому почалося розслідування зв'язків команди Трампа з Москвою.
Американський президент тоді заявив, що Джеймс Комі "не в змозі ефективно керувати бюро". Сам екс-глава спецслужби пов'язав своє звільнення з розслідуванням.
У лютому у відставку подав радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, визнавши, що він не надавав повну інформацію про контакти з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. У травні він відмовився передавати сенату документи, ймовірно, пов'язані з контактами з Росією.
Крім того, під підозрою у зв'язках з Москвою знаходиться зять і радник Трампа Джаред Кушнер, який також проводив зустрічі з російськими представниками.
Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що допускає можливість втручання Росії в передвиборну кампанію 2016 року за допомогою хакерських атак, але відкинув можливість змови свого передвиборчого штабу з російськими спецслужбами.
Цього тижня у центрі скандалу опинився і син Дональда Трампа - Дональд Трамп-молодший.
Як з'ясували журналісти, за кілька місяців до перемоги пана Трампа на виборах Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер та (на той момент) керівник виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися у "Трамп-тауер" із юристом Наталією Весельницькою, яка, як вважають, пов'язана з Кремлем.