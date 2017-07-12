Кандидат в директори ФБР: розслідування про Росію - не "полювання на відьом"

Копирайт изображения Reuters Image caption Крістофер Рей постав перед запитаннями сенаторів - часом не вельми зручними

Кандидат, запропонований президентом Дональдом Трампом на посаду директора ФБР, ‎Крістофер Рей заявив, що розслідування бюро про втручання Росії в американські вибори - ‎не "полювання на відьом".‎

Так він заперечив нещодавні заяви самого Дональда Трампа.‎

‎"Я не вважаю, що директор Мюллер (екс-директор ФБР, який очолює розслідування. - Ред.) ‎полює на відьом", - заявив пан Рей на слуханнях у сенаті США.‎

Він заявив, що не буде "пропускати удари", якщо його призначать очолювати ФБР. "Хто ‎думає, що я пропускатиму удари як директор ФБР, погано мене знає", - заявив він.‎

‎"Я ніколи не дозволю, щоб робота ФБР керувалася будь-чим іншим, окрім фактів, закону і ‎неупередженого прагнення до справедливості. Крапка", - заявив Рей, додавши, що "прихильний ‎підтримувати" роботу спеціального розслідування про втручання Росії у вибори в США, яке ‎очолює Роберт Мюллер.‎

Президент Трамп звільнив попереднього директора Джеймса Комі на початку травня.

Джеймс Комі після звільнення заявив, що пан Трамп вимагав від нього присягу на вірність, яку ‎той відмовився давати.‎

Відтак на слуханнях у сенаті його можливий наступник Рей заявив: "Я вірний конституції, ‎верховенству права і місії ФБР. І ніхто ніколи упродовж цього процесу не просив мене ні про яку ‎присягу на вірність, і я достобіса впевнений, що не запропонує".‎

На запитання, якщо президент колись попросить зробити його щось незаконне, Рей відповів: "Я ‎спершу спробую відговорити його від цього, а якщо мені не вдасться, я піду у відставку".‎

Розслідування

У травні з посади керівника ФБР був звільнений Джеймс Комі, при якому почалося ‎розслідування зв'язків команди Трампа з Москвою.

Американський президент тоді ‎заявив, що Джеймс Комі "не в змозі ефективно керувати бюро". Сам екс-глава ‎спецслужби пов'язав своє звільнення з розслідуванням.‎

У лютому у відставку подав радник Дональда Трампа з національної безпеки ‎Майкл Флінн, визнавши, що він не надавав повну інформацію про контакти з ‎російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. У травні він відмовився ‎передавати сенату документи, ймовірно, пов'язані з контактами з Росією.‎

Крім того, під підозрою у зв'язках з Москвою знаходиться зять і радник Трампа ‎Джаред Кушнер, який також проводив зустрічі з російськими представниками.‎

Сам Дональд Трамп раніше заявляв, що допускає можливість втручання Росії в ‎передвиборну кампанію 2016 року за допомогою хакерських атак, але відкинув ‎можливість змови свого передвиборчого штабу з російськими спецслужбами.‎

Цього тижня у центрі скандалу опинився і син Дональда Трампа - Дональд Трамп-‎молодший.

Як з'ясували журналісти, за кілька місяців до перемоги пана Трампа на виборах Дональд Трамп-молодший, зять Джаред Кушнер та (на ‎той момент) керівник виборчого штабу Пол Манафорт зустрілися у "Трамп-тауер" ‎із юристом Наталією Весельницькою, яка, як вважають, пов'язана з Кремлем.‎