Маррей вибув із Вімблдона

Копирайт изображения AFP Image caption Поразка означає, що Маррей може поступитися першим місцем у світовому рейтингу тенісистів

Тенісист Енді Маррей - на глибоке розчарування британських вболівальників - вибув на стадії чвертьфіналу Вімблдонського турніру, погравши американцю Сему Кверрі.‎

У матчі, який проходив на центральному корті, 29-річний Кверрі, 28-ма ракетка світу, переміг першу ракетку і минулорічного переможця Вімблдона Маррея у п'яти сетах: 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 6-1, 6-1.‎

Він став першим американцем, що вийшов у півфінал Вімблдона з 2009 року, коли цього успіху ‎добився Енді Роддік.‎

Хоч Маррей і почав цей матч добре, було видно, що фізично гра важко дається шотландцю. Він ‎поступився у 12 із 14 останніх геймів.‎

Поразка Маррея означає, що у наступний понеділок він може поступитися першим місцем у ‎світовому рейтингу сербу Новаку Джоковичу, сіяному на цьому турнірі під другим номером.‎