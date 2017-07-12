Екс-президента Бразилії засудили до 9,5 років ув'язнення за хабарі

Копирайт изображения Reuters Image caption Да Сілва наполягає на своїй невинуватості

Суд визнавши колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву винним у корупції і засудив його до 9,5 років ув'язнення.

Екс-президента і його дружину звинувачували в тому, що вони не задекларували розкішний пентхаус в курортному місті Гуаружа і незаконно отримали 747,8 тис. доларів від будівельної компанії OAS в обмін на сприяння в отриманні контрактів з державною компанією Petrobras.

Адвокати Да Сілви планують подати апеляцію на рішення суду. До її розгляду колишній президент перебуватиме на волі.

Сам він продовжує наполягати на своїй невинуватості, заперечує будь-які протиправні дії і стверджує, що кримінальну справу проти нього сфабрикували його політичні опоненти.

"Операція Автомийка"

Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії два терміни поспіль, з 2003 по 2010 рік, і користувався в країні великою популярністю.

Його наступницею стала представниця Робітничої партії Ділма Русеф. Проте і колишнього, і чинного лідерів почали звинувачувати в корупції.

Копирайт изображения EPA Image caption Наприкінці серпня минулого року Ділму Русеф змістили з посади президента через порушення бюджетного законодавства

У 2014 році прокуратура Бразилії почала розслідування у справі про схему підкупу, організованого компанією Petrobras, яку в пресі називали "Операція Автомийк

Під час розслідування відкрили кілька кримінальних справ, фігурантами яких стали десятки великих бізнесменів і функціонерів Робітничої партії. Їх звинувачували в причетності до багатомільярдних корупційних схем.

У березні 2016 року в рамках цієї справи Лула Да Сілва був ненадовго заарештований. Однак незабаром Ділма Русеф призначила його керівником своєї адміністрації і екс-президент отримав імунітет від кримінального переслідування.

Але наприкінці серпня минулого року пані Русеф змістили з президентського крісла за порушення бюджетного законодавства.

Бразилія переживає найважчу за останні десятиліття економічну кризу. Після кількох років багатообіцяючого зростання економіка країни пішла на спад.

За час другого терміну правління Ділми Русеф дефіцит державного бюджету, інфляція та безробіття різко зросли. Країна втратила кредитний рейтинг інвестиційного рівня".