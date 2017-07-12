Комітет вважає подання на арешт Добкіна недостатньо вмотивованим

Копирайт изображения UNIAN Image caption Михайла Добкіна підозрюють у зловживанні службовим становищем і шахрайстві з метою заволодіння землею у Харкові

Регламентний комітет Верховної Ради постановив, що подання ГПУ на надання згоди на ‎арешт Михайла Добкіна від фракції "Опозиційний блок" - законне, але недостатньо вмотивоване.

Таке рішення комітет ухвалив після тривалого засідання у середу.‎

Відтак подання ГПУ, пояснення депутата Добкіна і висновок комітету направлять до голови ‎Верховної Ради Андрія Парубія.‎

На засіданні генпрокурор Юрій Луценко пояснив необхідність арешту Добкіна тим, що депутат ‎може чинити тиск на свідків і впливати на хід слідства, в тому числі шляхом знищення документів, а ‎також виїхати за межі України.‎

Депутата Михайла Добкіна підозрюють у зловживанні владою і шахрайстві з метою заволодіння ‎земельною ділянкою площею у 78 га у Харкові.‎