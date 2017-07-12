Комітет вважає подання на арешт Добкіна недостатньо вмотивованим
Регламентний комітет Верховної Ради постановив, що подання ГПУ на надання згоди на арешт Михайла Добкіна від фракції "Опозиційний блок" - законне, але недостатньо вмотивоване.
Таке рішення комітет ухвалив після тривалого засідання у середу.
Відтак подання ГПУ, пояснення депутата Добкіна і висновок комітету направлять до голови Верховної Ради Андрія Парубія.
На засіданні генпрокурор Юрій Луценко пояснив необхідність арешту Добкіна тим, що депутат може чинити тиск на свідків і впливати на хід слідства, в тому числі шляхом знищення документів, а також виїхати за межі України.
Депутата Михайла Добкіна підозрюють у зловживанні владою і шахрайстві з метою заволодіння земельною ділянкою площею у 78 га у Харкові.