Напади в Ніцці: прокурори вимагають вилучити наклад Paris Match
Паризькі прокурори вимагають вилучити наклад Paris Match із газетних кіосків, після того як журнал опублікував кадри із камер спостереження, які зафіксували напади у Ніцці 14 липня минулого року.
Тоді нападник на вантажівці убив 86 людей, в'їхавши у натовп, що зібрався набережній на святкування Дня взяття Бастилії.
Публікація кадрів розлютила родичів жертв і поранених, які звинуватили французький журнал у хворобливій сенсаційності.
Мер Ніцци Крістіан Естросі також розкритикував Paris Match за публікацію шокуючих зображень напередодні річниці нападів.
Суд у четвер має розглянути позов проти видання. Прокурори вимагають не тільки вилучити наклад журналу із продажу, а й заборонити публікацію кадрів CCTV за 14 липня "у всіх форматах, особливо онлайн".
Виконавчий редактор Paris Match Олів'є Роян у редакційній колонці наполіг, що журнал "прагне боротися за право громадян, в тому числі і в першу чергу жертв [нападів], точно знати, що сталося під час атаки".
За словами пана Рояна, редакція хотіла віддати шану загиблим у нападі. Він пояснив, що журналісти його видання виявили, що нападник здійснював розвідувальні поїздки на набережну у Ніцці ще за рік до того, як здійснити напад.
Редактор видання також заявив, що ці ж кадри із вантажівкою, що в'їжджає у напад, нещодавно показували на телебаченні, до того ж, на них неможливо ідентифікувати жертв.
Відео нападу, на яких видно, як уродженець Тунісу Мохамед Булель в'їжджає у натовп, який спостерігає за святковими феєрверками, стали контроверсійним питанням ще невдовзі після атаки.
Поліція тоді просила місцеву владу видалити шокуючі кадри інциденту, щоб уникнути їхньої публікації у пресі - та влада відмовилася, побоюючись, що це стане знищенням доказів.