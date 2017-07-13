Напади в Ніцці: прокурори вимагають вилучити наклад Paris Match

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Паризькі прокурори вимагають вилучити наклад Paris Match із газетних кіосків, ‎після того як журнал опублікував кадри із камер спостереження, які ‎зафіксували напади у Ніцці 14 липня минулого року.‎

Тоді нападник на вантажівці убив 86 людей, в'їхавши у натовп, що зібрався набережній на ‎святкування Дня взяття Бастилії.‎

Публікація кадрів розлютила родичів жертв і поранених, які звинуватили французький ‎журнал у хворобливій сенсаційності.‎

Мер Ніцци Крістіан Естросі також розкритикував Paris Match за публікацію шокуючих ‎зображень напередодні річниці нападів.‎

Суд у четвер має розглянути позов проти видання. Прокурори вимагають не тільки вилучити ‎наклад журналу із продажу, а й заборонити публікацію кадрів CCTV за 14 липня "у всіх ‎форматах, особливо онлайн".‎

Виконавчий редактор Paris Match Олів'є Роян у редакційній колонці наполіг, що ‎журнал "прагне боротися за право громадян, в тому числі і в першу чергу жертв [нападів], ‎точно знати, що сталося під час атаки".‎

За словами пана Рояна, редакція хотіла віддати шану загиблим у нападі. Він пояснив, що ‎журналісти його видання виявили, що нападник здійснював розвідувальні поїздки на ‎набережну у Ніцці ще за рік до того, як здійснити напад.‎

Редактор видання також заявив, що ці ж кадри із вантажівкою, що в'їжджає у напад, ‎нещодавно показували на телебаченні, до того ж, на них неможливо ідентифікувати жертв.‎

Відео нападу, на яких видно, як уродженець Тунісу Мохамед Булель в'їжджає у натовп, ‎який спостерігає за святковими феєрверками, стали контроверсійним питанням ще невдовзі ‎після атаки.‎

Поліція тоді просила місцеву владу видалити шокуючі кадри інциденту, щоб уникнути їхньої ‎публікації у пресі - та влада відмовилася, побоюючись, що це стане знищенням доказів.‎