Хто є хто в скандалі про зв'язки Трампа з Росією

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емін (ліворуч) и Арас Агаларов з Дональдом Трампом

У новому розслідуванні про зв'язки Дональда Трампа з Кремлем є бізнесмен азербайджанського походження, британський піарник і російський лобіст проти "акту Магнітського".

Як ці люди опинилися одночасно пов'язані і Кремлем, і з виборами в США?

Всього одна двадцятихвилинна зустріч у "Трамп-тауер" у Нью Йорку знову поставила адміністрацію американського президента під удар.

Ця зустріч відбулась 9 червня минулого року. На ній син на той момент майбутнього президента США, його зять і голова виборчого штабу зустрічалися з російським адвокатом, яка, як вважалося, мала надати їм компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон.

Зустріч організував британський музичний PR-менеджер, а ініціатором виступив азербайджано-російський бізнесмен, батько поп-співака, в кліпі якого знявся сам Трамп.

Як всі ці люди опинилися в одному місці і що їх пов'язує з Кремлем?

Дональд Трамп-молодший

У центрі історії - старший син Дональда Трампа від першого шлюбу, зараз він - виконавчий віце-президент Trump Organization.

Трамп-молодший отримав лист електронною поштою від британського музичного PR-менеджера Роба Голдстоуна. У листі йшлося про якийсь компромат на Гілларі Клінтон (листування сам Трамп-молодший пізніше виклав у своєму Twitter).

Копирайт изображения Reuters

Зустріч, як випливає з листування, організували азербайджано-російський мільярдер Арас Агаларов і його син, поп-зірка Емін, який раніше працював з Голдстоуном.

В одному з листів Голдстоуна йдеться, що обіцяна інформація - "явно делікатна, дуже високого рівня" і надходить в рамках кампанії російської влади щодо підтримки Трампа.

Трамп-молодший відповів: "Якщо це те, що я думаю, мені це подобається".

На зустрічі в "Трамп-тауер" у червні минулого року була присутня російський адвокат Наталія Весельницька. Коли про зустріч стало відомо, Трамп-молодший сказав, що президентська кампанія на ній не обговорювалася.

Потім в розмові з Fox News він сказав, що Весельницька не надала жодних корисних відомостей.

Джаред Кушнер, зять Трампа і радник Білого дому

Кушнер - американський бізнесмен, власник New York Observer. Чоловік старшої дочки президента Трампа Іванки. Він давно працює з Трампом і відігравав ключову роль у передвиборній кампанії.

Копирайт изображения Getty Images

Після обрання Трампа президентом Кушнеру доручили зайнятися врегулюванням ізраїльсько-палестинського конфлікту, хоча він не володів дипломатичним досвідом. Він також є головним радником президента з питань взаємовідносин з Китаєм, Мексикою і Канадою.

Він поки не коментував зустріч з російським адвокатом.

Пол Манафорт, колишній голова президентської кампанії Трампа

У той час, коли проходила зустріч, Пол Манафорт ще був новачком у команді Трампа. Він залишив виборчий штаб в серпні через підозри у зв'язках з Росією і колишнім президентом України.

Копирайт изображения Reuters

Манафорт, як і Кушнер, поки ніяк не прокоментували ситуацію. Сайт Politico пише з посиланням на джерело, що Манафорт навіть не дочитав до кінця всі електронні повідомлення про зустріч на своєму телефоні і гадки не мав, хто мав був бути присутнім на зустрічі.

Наталія Весельницька, юрист

Весельницьку New York Times назвала "кремлівським адвокатом". Найбільше вона відома своєю боротьбою проти "акту Магнітського". За ним США не видають візи російським офіційним особам, які, ймовірно, порушували права людини, і заморожують їхні рахунки.

Як відповідь на цей закон, Росія заборонила американцям всиновлювати своїх сиріт. Трамп-молодший вже сказав, що ця заборона і стала головною темою зустрічі.

Сама Весельницька також стверджувала, що прийшла обговорити лише "акт Магнітського" і російську відповідь на нього. Правда, вони зробили ці заяви до того, як Трамп опублікував листування з Голдстоуном.

Копирайт изображения AFP

Весельницька була одружена з колишнім заступником прокурора Московської області Олександром Мітусовим. Серед її клієнтів були державні компанії, підмосковні бізнесмени і чиновники. "Камертон Консалтинг", співвласником якої була Весельницька, брала участь в земельних суперечках. У 2012 році її клієнтом став Денис Кацив, син міністра транспорту Московської області Петра Кацива. Мітусов став заступником у Кацива-старшого.

Пізніше Денис Кацив став обвинуваченим у суді у справі Магнітського, а Весельницька виступала в США як його представник.

Її діяльність і зв'язки привернули увагу ФБР, повідомляє NYT з посиланням на високопоставленого співробітника правоохоронних органів.

Наталія Весельницька заявила, що на зустрічі не обговорювалося нічого, пов'язаного з президентською кампанією. Вона підкреслила, що "ніколи не діяла від імені російського уряду".

Роб Голдстоун, PR-менеджер

Колишній британський журналіст, тепер PR-менеджер, який виступив організатором зустрічі.

Голдстоун тісно співпрацював з такими всесвітньо відомими зірками, як Майкл Джексон, Бі-Бі Кінг і Річард Бренсон. Але, попри гучні імена, сам він мало відомий світові.

Копирайт изображения Reuters

Судячи із записів Голдстоуна в соцмережах, за останні роки він провів кілька днів в Росії і Азербайджані, в тому числі - за кілька місяців до торішніх президентських виборів у США.

ЗМІ повідомляють, що незабаром після перемоги Трампа він опублікував фотографію в своєму Instagram, на ній він у футболці з великим написом "Росія".

Після того, як це почали обговорювати у ЗМІ, він закрив публічний доступ до свого облікового запису.

За повідомленнями ЗМІ, до кар'єри в PR Голдстоун працював в таблоїдах. Зовсім недавно він працював як піар-менеджер з Емінем Агаларовим. Голдстоун не коментував ситуацію.

Арас Агаларов, мільярдер

Російський мільярдер азербайджанського походження. Журнал Forbes оцінює його статки приблизно в 1,9 млрд доларів.

Він народився в Баку, є власником великої російської компанії Crocus Group, був діловим партнером Трампа під час проведення конкурсу "Міс Всесвіт" в Москві в 2013 році.

Напередодні зустрічі президентів Росії і США розповідав про Трампа так: "Людина досить дотепна, з хорошою реакцією".

Агаларов навіть хотів побудувати в Росії "Трамп-тауер", але проект так і не був реалізований. Зате Crocus будує два стадіони до Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії.

Мільярдер заперечував, що хотів хоч якось нашкодити Клінтон. "Я думаю, це якісь вигадки. Це я не знаю, хто вигадує. При чому тут Гілларі Клінтон? Я не знаю. Я і Роба Голдстоуна толком не знаю. Він працював з Емінем, працював якийсь період", - говорив він в інтерв'ю радіостанції BFM.

У листуванні Голдстоуна йшлося, що згадана інформація отримана від якогось "crown prosecutor" (буквально - королівський прокурор) - англійський термін, російський аналог якого - прокурор.

Арас Агаларов публічно розповідав не тільки про Трампа, а й про російських чиновників. Після того як в 2015 році опозиціонер Олексій Навальний випустив розслідування про бізнес сім'ї генерального прокурора Росії Юрія Чайки, в газеті "Коммерсант" вийшла стаття Агаларова. Публікація стояла в рекламному блоці і мала відповідну позначку. У ній Агаларов критикував розслідування і дійшов висновку: "За висловом нацистського злочинця Геббельса, міністра пропаганди в гітлерівській Німеччині, брехня, повторена тисячу разів, стає правдою. Не хотілося б проводити якісь паралелі. Просто давайте задумаємося".

Емін Агаларов, співак

Бакинський співак - зірка музичної сцени в Азербайджані та Росії. У 2013 році Трамп з'явився в одному з його кліпів з учасницями конкурсу "Міс Всесвіт". На YouTube у кліпу майже два мільйони переглядів.

У 2006 році він одружився з дочкою президента Азербайджану Ільхама Алієва Лейлою. У них троє дітей. Нині вони розлучені.

Копирайт изображения ЕРА Image caption Емін Агаларов ніяк не коментував листування

Агаларов-молодший не приховував, що їхня сім'я тісно дружить з Трампами не менше п'яти років. В інтерв'ю американському Forbes він розповідав, як вони з батьком планували побудувати вежу Трампа і що він підтримував контакти з Трампами і після виборів.

За його словами, президент Трамп відправив в листопаді Агаларову написану від руки записку - після того, як Агаларови привітали його з перемогою. "Тепер, коли він переміг і був обраний, він не забуває своїх друзів", - говорив Агаларов.

Адвокат сім'ї Агаларова Скотт Балбер підтвердив, що співак і підприємець Емін Агаларов просив музичного агента Роба Голдстоуна організувати зустріч сина президента США Дональда Трампа-молодшого і російського адвоката Наталії Весельницької, передає RT.

"Це правда, що Емін просив Голдстоуна організувати зустріч Наталії та Дональда Трампа-молодшого", - сказав він.

Але всю іншу інформацію, що міститься в листах, адвокат заперечував. Так, за його словами, не відповідає дійсності інформація про те, що Весельницька працює на російський уряд.

Сам Емін Агаларов ніяк не коментував листування.