Гройсман закликав ЄС приєднатися до відновлення Донбасу
Україна пропонує Євросоюзу обговорити нову програму підтримки і приєднатися до проектів відновлення Донбасу. Про це сказав прем'єр Володимир Гройсман під час переговорів з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.
Зустріч відбулася в рамках саміту "Україна - ЄС", який розпочався в Києві.
Прем'єр "висловив зацікавленість у допомозі ЄС у напрямку соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, а також запросив європейських партнерів долучитися до запуску програми підтримки проектів відновлення Донбасу".
Керівництво ЄС має у четвер зустрітися з президентом Петром Порошенком під час пленарного засідання саміту.
Як зазначали оглядачі, саміт ЄС-Україна одразу ж після остаточної ратифікації угоди про асоціацію та початку безвізу, може виявитись не надто оптимістичним для Києва.
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Головною темою називали механізми та алгоритми виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС, хід реформ в Україні та посилення підтримки з боку ЄС, ситуацію на Донбасі та в Криму.