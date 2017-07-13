Гройсман закликав ЄС приєднатися до відновлення Донбасу

Копирайт изображения facebook.com/volodymyrgroysman Image caption Володимир Гройсман з Дональдом Туском і Жан-Клодом Юнкером

Україна пропонує Євросоюзу обговорити нову програму підтримки і приєднатися до проектів відновлення Донбасу. Про це сказав прем'єр Володимир Гройсман під час переговорів з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером.

Зустріч відбулася в рамках саміту "Україна - ЄС", який розпочався в Києві.

Прем'єр "висловив зацікавленість у допомозі ЄС у напрямку соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, а також запросив європейських партнерів долучитися до запуску програми підтримки проектів відновлення Донбасу".

Керівництво ЄС має у четвер зустрітися з президентом Петром Порошенком під час пленарного засідання саміту.

Як зазначали оглядачі, саміт ЄС-Україна одразу ж після остаточної ратифікації угоди про асоціацію та початку безвізу, може виявитись не надто оптимістичним для Києва.

Головною темою називали механізми та алгоритми виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС, хід реформ в Україні та посилення підтримки з боку ЄС, ситуацію на Донбасі та в Криму.