У четвер Рада розглядатиме питання про арешт Добкіна
У четвер після обіду Верховна Рада розгляне питання про притягнення до відповідальності депутата від "Опозиційного блока" Михайла Добкіна.
"О п'ятій годині за будь-яких обставин ми переходимо до питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Добкіна", - анонсував голова парламенту Андрій Парубій.
"Ми не маємо права перенести це питання на будь-який інший день", - додав спікер.
Сам Михайло Добкін у коментарі журналістам в кулуарах парламенту заявив, що голосуватиме за зняття з себе депутатської недоторканності.
Напередодні регламентний комітет Верховної Ради постановив, що подання ГПУ на надання згоди на арешт пана Добкіна законне, але недостатньо вмотивоване.
На засіданні генпрокурор Юрій Луценко пояснив необхідність арешту Добкіна тим, що депутат може чинити тиск на свідків і впливати на хід слідства, в тому числі шляхом знищення документів, а також виїхати за межі України.
Михайла Добкіна підозрюють у зловживанні владою і шахрайстві з метою заволодіння земельною ділянкою площею у 78 га у Харкові.
Раніше цього тижня парламент дав згоду на зняття недоторканності з трьох депутатів - Розенблата, Полякова і Довгого, - однак не проголосував за те, щоб правоохоронці могли їх арештувати.