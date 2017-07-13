У четвер Рада розглядатиме питання про арешт Добкіна

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У четвер після обіду Верховна Рада розгляне питання про притягнення до відповідальності депутата від "Опозиційного блока" Михайла Добкіна.

"О п'ятій годині за будь-яких обставин ми переходимо до питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата Добкіна", - анонсував голова парламенту Андрій Парубій.

"Ми не маємо права перенести це питання на будь-який інший день", - додав спікер.

Сам Михайло Добкін у коментарі журналістам в кулуарах парламенту заявив, що голосуватиме за зняття з себе депутатської недоторканності.

Напередодні регламентний комітет Верховної Ради постановив, що подання ГПУ на надання згоди на ‎арешт пана Добкіна законне, але недостатньо вмотивоване.

На засіданні генпрокурор Юрій Луценко пояснив необхідність арешту Добкіна тим, що депутат ‎може чинити тиск на свідків і впливати на хід слідства, в тому числі шляхом знищення документів, а ‎також виїхати за межі України.‎

Михайла Добкіна підозрюють у зловживанні владою і шахрайстві з метою заволодіння ‎земельною ділянкою площею у 78 га у Харкові.‎

Раніше цього тижня парламент дав згоду на зняття недоторканності з трьох депутатів - Розенблата, Полякова і Довгого, - однак не проголосував за те, щоб правоохоронці могли їх арештувати.