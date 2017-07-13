Безвізом вже скористалися понад 100 тис. українців - Порошенко

Image caption У четвер в Києві проходить саміт Україна-ЄС - Петро Порошенко зустрівся з лідерами Євросоюзу Дональдом Туском та Жаном-Клодом Юнкером

Безвізовим режимом з Європейським Союзом скористалися вже понад 100 тис. громадян України. Про це заявив президент Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Ради Євросоюзу Дональдом Туском та президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером у рамках саміту Україна-ЄС.

"Більше 100 тис. українців з біометричними паспортами скористалися безвізовим режимом, на власні очі подивившись, що таке ЄС і за яке майбутнє ми продовжуємо боротися", - відзначив Петро Порошенко.

"Безвіз став справжнім водорозділом між європейським майбутнім і радянським минулим України", - додав глава держави.

12-13 липня в Києві проходить 19-й саміт Україна-ЄС.

Головною його темою мають стати механізми та алгоритми виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС.

Петро Порошенко вже відзначив, що саміт увійде в історію як саміт безвізу та асоціації.

"Маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна - ЄС в Донецьку і в Ялті", - наголосив президент.

За даними співрозмовника ВВС Україна у Представництві ЄС, сторони поки не змогли узгодити спільну заяву саміту через суперечності щодо згадки там перспективи членства для України.