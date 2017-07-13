СБУ: російська мережа Gloria Jeans продовжує працювати у Луганську

Копирайт изображения gloria-jeans.ru Image caption Мережа працює у Росії, Україні, Білорусі та Грузії

Російський виробник одягу та взуття Gloria Jeans продовжує працювати у підконтрольному сепаратистам Луганську та може сплачувати податки самопроголошеній "ЛНР", повідомляють у СБУ.

Там провели перевірку "можливої незаконної діяльності" мережі в Україні.

"За отриманою інформацією, в Україні головна фабрика Gloria Jeans розташована в тимчасово окупованому Луганську і продовжує працювати", - йдеться у повідомленні СБУ.

"Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях із сплатою податків до бюджету псевдореспублік", - наголошують правоохоронці.

Там також анонсували продовження перевірок вже у рамках кримінального провадження.

СБУ також подякувала активістам, які повідомили про ситуацію.

Раніше у соцмережах оприлюднили фотографії з магазинів Gloria Jeans, що, як стверджували автори, продовжували торгівлю в Луганську.

У самій мережі обвинувачення СБУ поки не коментували.