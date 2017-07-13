СБУ: російська мережа Gloria Jeans продовжує працювати у Луганську
Російський виробник одягу та взуття Gloria Jeans продовжує працювати у підконтрольному сепаратистам Луганську та може сплачувати податки самопроголошеній "ЛНР", повідомляють у СБУ.
Там провели перевірку "можливої незаконної діяльності" мережі в Україні.
"За отриманою інформацією, в Україні головна фабрика Gloria Jeans розташована в тимчасово окупованому Луганську і продовжує працювати", - йдеться у повідомленні СБУ.
"Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях із сплатою податків до бюджету псевдореспублік", - наголошують правоохоронці.
Там також анонсували продовження перевірок вже у рамках кримінального провадження.
СБУ також подякувала активістам, які повідомили про ситуацію.
Раніше у соцмережах оприлюднили фотографії з магазинів Gloria Jeans, що, як стверджували автори, продовжували торгівлю в Луганську.
У самій мережі обвинувачення СБУ поки не коментували.