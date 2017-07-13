Австралієць пересадив великий палець з ноги на руку

Копирайт изображения South Eastern Sydney Local Health District Image caption 20-річний австралієць пошкодив руку під час нападу бика й погодився на трансплантацію

Австралієць Зак Мітчел пересадив великий палець ноги на руку. Хірургічна операція мала на меті замінити великий палець руки чоловіка, який він втратив через травму на тваринницькій фермі.

У квітні його травмував бик - руку затисло об паркан.

Перед цим хірурги двічі пробували пришити назад його великий палець руки, однак операції були невдалими.

Операція тривала вісім годин.

Важкий вибір

Копирайт изображения South Eastern Sydney Local Health District Image caption Знімок травмованої руки чоловіка

20-річний австралієць зізнається, що довго думав над тим, чи робити таку трансплантацію.

Хірург Шон Ніклін відзначає, що це дійсно нелегкий вибір: "Це трохи божевільна ідея - вони (пацієнти. - Ред.) не хочуть пошкодити ще одну частину свого тіла".

"Якщо ви маєте чотири здорові пальці, все одно немає чим притиснути їх, і ваша рука втрачає багато своєї функціональності", - додає медик.

Тепер Зак Мітчел має пройти 12-місячний курс реабілітації, однак він планує при цьому повернутися до роботи.

Операцію провели у Sydney Eye Hospital. Там відзначають, що на пересадку цілого великого пальця ноги йдуть досить рідко, тоді як трансплантація частин пальців трапляється частіше.

"Багато людей думають, що це дуже вплине на їхнє балансування та ходу, що, загалом, не так", - розповів Шон Ніклін.