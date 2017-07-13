Порошенко обговорив з лідерами ЄС "план підтримки України"

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Під час саміту Україна-ЄС президент Петро Порошенко та керівники Євросоюзу Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер говорили про "план підтримки України".

"Сьогодні ми обговорили можливості підготовки нового довгострокового плану підтримки України, … на кшталт плану Маршала, і використання Україною фондів новоствореного зовнішнього інвестиційного плану ЄС", - відзначив Петро Порошенко під час спільної заяви.

Він також додав, що у перспективі Україна прагнутиме приєднатися до митного союзу з ЄС, інтегруватися до Шенгенської зони, стати частиною цифрового ринку і енергетичного союзу, й проводитиме для цього секторальні реформи.

Цьому процесу не завадить "брекзит", запевнив глава держави.

Крім того, за словами Петра Порошенка, Київ добиватиметься поступового зниження плати за роумінг і передачі даних між Україною та ЄС.

Загроза для асоціації

Президент України також зізнався, остаточному ухваленню угоди про асоціацію з ЄС загрожував зрив.

"Дуже вдячний всім друзям України, насамперед президенту Туску та президенту Юнкеру, за їхню підтримку в ті дні, коли - і зараз я про це вже можу сказати - доля асоціації була під реальною загрозою, і розгладалися варіанти, щоб імплементувати лише угоду про вільну торгівлю, а асоціацію відкласти", - відзначив Петро Порошенко.

Він не уточнював, про який саме період йде мова, однак, як можна зробити висновок, йдеться про відмову Нідерландів ратифіковувати угоду під час референдуму.

12-13 липня в Києві проходить 19-й саміт Україна-ЄС.

Головною його темою стали механізми та алгоритми виконання Україною угоди про асоціацію з ЄС.