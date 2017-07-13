У Росії призупинили розслідування нападу на Навального

Копирайт изображения TWITTER/KIRA_YARMYSH Image caption Внаслідок нападу Навальний отримав хімічний опік правого ока

Російська поліція призупинила розслідування кримінальної справи про напад на опозиціонера Олексія Навального, у ході якого опозиціонера облили зеленкою. Це випливає з документа, який адвокату опозиціонера прислали з прокуратури Москви.

Скан відповіді Олексій Навальний виклав на своєму сайті. У документі говориться, що дізнання призупинене через те, що поліція не змогла встановити, хто брав участь в нападі.

Також прокуратура інформує, що не планує передавати справу до Слідчого комітету Росії, як того просив опозиціонер.

Опозиціонер Навальний вважає, що учасників нападу на нього вже вдалося ідентифікувати користувачам соцмереж.

Він виклав у себе на сайті імена людей, яких вважає причетними до інциденту. Зокрема йдеться про активістів радикального російського руху SERB.

Самі активісти підтверджували, що ними цікавилися правоохоронні органи, але заявляли, що ніяких претензій до них в результаті не виникло.

За словами членів SERB, поліція викликала їх для надання свідчень і була задоволена відповідями, взявши з них при цьому підписку про нерозголошення.

Олексію Навальному плеснули зеленкою в обличчя 27 квітня в Москві.

Це сталося вже вдруге за час президентської кампанії, яку він веде, відкриваючи передвиборні штаби у різних регіонах Росії.

Зеленка ймовірно була змішана з іншого невідомою рідиною - вона викликала хімічний опік правого ока опозиціонера.

За фактом нападу на Навального було порушено справу за статтею про вчинення проти нього насильницьких дій, які завдали біль, але не спричинили шкоди здоров'ю.