Яйця і дим: під Радою вимагають зняття недоторканності

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Кілька сотень людей зібралися в урядовому кварталі біля Верховної Ради, вимагаючи зняття недоторканності з депутатів.

Мітингувальники запалили димові шашки, принесли яйця і помідори. Кореспондент ВВС Україна з місця подій повідомив, що входи і виходи до Ради не заблоковані.

Вулиця Грушевська була тимчасово перекрита, нараз вільна, як і вулиця Садова.

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В акціях беруть участь представники організацій "АвтоМайдан", "Національний корпус", "Свобода", "Рух нових сил" Міхаела Саакашвілі.

Копирайт изображения facebook.com/automaidan/ Image caption Під Радою запалювали димові шашки, але зараз все спокійно. Мітингувальники кидали яйця

Мітингувальники зібралися на площі перед Радою, на вулиці Грушевського поблизу комітетів ВР і на вулиці Садовій. Входи до комітетів не заблоковані.

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Також під Радою відбуваються з одного боку мітинг проти медичної і освітньої реформи, з іншого боку - активісти за медичну і освітню реформу.

Копирайт изображения ВВС Image caption Заблоковано проїзд у двір Ради

10 депутатів Ради блокували трибуну парламенту, вимагаючи негайного розгляду законопроекту про зняття недоторканості.

Фракція "Самопоміч" вимагала терміново розглянути питання про згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата Михайла Добкіна (Опозиційний блок). У порядку денному початок розгляду питання Добкіна передбачено о 17.00.

В цей час поряд в адміністрації президента відбувається саміт Україна-ЄС. Київ відвідує керівництво Євросоюзу.

5 подань на депутатів: над ким завис меч ГПУ

11 липня Верховна Рада зняла недоторканність із трьох депутатів - Борислава Розенблата, Максима Полякова і Олеся Довгого. Залишили недоторканними Андрія Лозового і Євгена Дейдея.