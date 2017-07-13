Юнкер: якщо не зруйнуєте корупцію, інвестори не прийдуть

Копирайт изображения president.gov.ua Image caption У Києві проходить саміт Україна-ЄС

В ЄС стурбовані недостатньою боротьбою з корупцією в Україні і радять більше над цим працювати. Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

"Що нас турбує - це боротьба з корупцією. Я розумію, що президент і парламент зробили все необхідне, досягли прогресу. Але ситуація не є задовільною і тут треба працювати багато. Якщо на всіх щаблях ви не зруйнуєте корупцією, інвестори не прийдуть у вашу країну", - заявив пан Юнкер.

За його словами, корупція ставить під загрозу всі зусилля всередині країни для прогресу.

"Ми погоджуємося на створення спеціальної антикорупційної палати в рамках суду. Ми навіть не наполягаємо на створенні антикорупційного суду, а саме палати, яка буде присвячена боротьбі з корупцією", - сказав президент Єврокомісії.

Мітинги під Радою

Поки в одній частині урядового кварталу відбувався саміт Україна-ЄС, в іншій під Радою пройшов мітинг за зняття депутатської недоторканності. 11 липня Рада з різних причин зняла недоторканність із трьох депутатів - Борислава Розенблата, Максима Полякова і Олеся Довгого.

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Першому інкримінують зловживання і хабарництво на суму 280 тис. доларів, Полякова підозрюють в лобіюванні інтересів іноземної компанії через бурштин. Олеся Довгого - у зловживанні службовим становищем за часів його роботи у Київраді.