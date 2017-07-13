Обвинувачений у вбивстві Нємцова отримав 20 років замість довічного

Копирайт изображения Getty Images Image caption Обвинувачені у справі про вбивство Бориса Нємцова

Суд у Росії виніс вирок у справі про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова. Зауру Дадаєву, якого присяжні визнали винним безпосередньо у вбивстві політика, дали 20 років колонії суворого режиму, хоча прокуратура просила засудити його до довічного ув'язнення.

Крім того, суд позбавив його звання лейтенанта і ордена і зобов'язав виплатити штраф у 100 тисяч рублів. Четверо інших обвинувачених, яких суд визнав співучасниками злочину, отримали від 11 до 19 років колонії. Вирок набуде чинності через 10 днів у разі, якщо жодна зі сторін його не оскаржить.

Водночас адвокати обвинувачених вже пообіцяли подати апеляцію на рішення суду і відстоювати невинуватість своїх клієнтів. Зокрема, вони переконані, що докази щодо Темірлана Ескерханова і Хамзата Бахаєва є настільки сумнівними, що вони всерйоз сподіваються на скасування вироку.

Про намір домагатися виправдання свого підзахисного заявив і адвокат Заура Дадаєва. За його словами, суд виключив з матеріалів справи відеозапис, який, на думку адвоката, доводив непричетність його клієнта до скоєного злочину.

Як випливає з вердикту присяжних, пана Дадаєва визнали винним у тому, що ввечері 27 лютого 2015 року він вистрілив у Бориса Нємцова не менше шести разів на Великому Москворецькому мосту біля стін Кремля в Москві.

Після того, як прокурор на підставі вердикту зажадав для нього довічного терміну, обвинувачений сказав: "Я не винен, волею Аллаха не схилю голову ні перед ким, ані перед прокуратурою, ані перед (слідчим. - Ред.) Красновим, ані перед ФСБ".

Пан Дадаєв не визнає провину. Одразу після затримання він зізнався, але потім відмовився від своїх слів, заявивши, що обмовив себе під тортурами.

Кого ще покарали?

Ймовірні співучасники злочину також отримали тривалі терміни: Анзор Губашев засуджений до 19 років колонії, Шадід Губашев - до 16 років, Темірлан Ескерханов - до 14 років, а Хамзат Бахаєв - до 11 років. Всі вони будуть відбувати покарання у колонії суворого режиму.

Крім того, всіх чотирьох додатково оштрафували на 100 тисяч рублів кожного. Жоден з них не визнав провину. Шадід Губашев і Темірлан Ескерханов після оголошення вироку заявили, що не розуміють, за що їм дали термін.

Адвокат сім'ї пана Нємцова висловлював сумніви у тому, що провину Бахаєва дійсно довели. Однак присяжні визнали усіх п'ятьох обвинувачених винними і такими, що не заслуговують на поблажливість.

У справі Нємцова був ще один підозрюваний - Беслан Шаванов. Слідство вважає, що він сидів за кермом автомобіля, на якому пан Дадаєв зник з місця злочину. Однак при спробі затримання 7 березня 2015 року пана Шаванова вбили, у зв'язку з чим кримінальну справу проти нього закрили.

Хто замовник?

За офіційною версією, Бориса Нємцова вбили на ґрунті релігійної ненависті. Слідство вважає організатором і замовником злочину офіцера батальйону "Север" Руслана Мухудінова, якого оголосили у міжнародний розшук.

Родичі пана Нємцова вважають, що пан Мухудінов, який фактично працював водієм у Руслана Геремеєва - заступника командира батальйону "Север" і родича депутата Держдуми Адама Делімханова - не міг організувати такий злочин.

Вони вимагають перевірити на причетність до вбивства самого Геремеєва, але допитати його слідству не вдалося, і у матеріалах справи він не фігурує.

"Найголовніша хиба вироку - що на лаві підсудних не опинилися організатори і замовники. Дуже сподіваюся, що скоро вони опиняться на лаві підсудних і отримають ще більше", - заявив після оголошення вироку представник потерпілих Вадим Прохоров.

"Держзвинувачення просило для Дадаєва довічне, суд не погодився. І тепер ми маємо, що немає організаторів, немає замовників і немає довічного для головного виконавця", - погоджується із ним адвокат Ольга Михайлова, яка також представляє сторону потерпілих.