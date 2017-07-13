Рада реформувала Конституційний суд

Копирайт изображения unian Image caption Під час розгляду питання про КС депутати деякий час блокували трибуну, вимагаючи зняття депутатської недоторканості

Верховна Рада ухвалила нову редакцію закону "Про Конституційний Суд України". За рішення проголосували 245 депутатів.

Законом передбачено, що до складу Конституційного суду входять 18 суддів.

Президент України, Верховна Рада та З'їзд суддів призначають по шість суддів Конституційного суду.

У складі суду діють Велика палата, два сенати та шість колегій. Велика палата діє у складі всіх суддів Конституційного суду.

Суддя Конституційного суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Законом передбачено нову форму звернення до КС - конституційна скарга, яку може подати громадянин.

Суб'єктом права на конституційну скаргу є особа, яка вважає, що застосований в судовому рішенні в її справі закон України (його окремі положення) суперечить Конституції.